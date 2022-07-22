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22 июля 2022, 04:30 | Обновлено 22 июля 2022, 04:32
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0

ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона

По словам Александра, они всегда приносят пользу

22 июля 2022, 04:30 | Обновлено 22 июля 2022, 04:32
5
0
ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов опубликовал в своем Twitter интересное фото.

На нем оружейная амуниция лежит на официальном полотенце Уимблдонского турнира.

Эти Wimbledon полотенца всегда пригодятся ❤️», - написал Долгополов.

 

 

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Источник Sport.ua
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