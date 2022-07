ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов опубликовал в своем Twitter интересное фото.

На нем оружейная амуниция лежит на официальном полотенце Уимблдонского турнира.

Эти Wimbledon полотенца всегда пригодятся ❤️», - написал Долгополов.

These @Wimbledon towels are forever useful ❤️

Approved ✅ pic.twitter.com/tb17pRQ6dA