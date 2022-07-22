Другие новости22 июля 2022, 04:30 | Обновлено 22 июля 2022, 04:32
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ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона
По словам Александра, они всегда приносят пользу
22 июля 2022, 04:30 | Обновлено 22 июля 2022, 04:32
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Бывший украинский теннисист Александр Долгополов опубликовал в своем Twitter интересное фото.
На нем оружейная амуниция лежит на официальном полотенце Уимблдонского турнира.
Эти Wimbledon полотенца всегда пригодятся ❤️», - написал Долгополов.
These @Wimbledon towels are forever useful ❤️— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) July 21, 2022
Approved ✅ pic.twitter.com/tb17pRQ6dA
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