Кавани не забил пенальти. Валенсия переиграла Осасуну и уже в топ-5 Ла Лиги

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на выезде обыграла «Осасуну» со счетом 2:1.

Зрители матча увидели три гола, три удаления и два незабитых пенальти.

Голы у гостей забили Джастин Клайверт и Муктар Диакаби. За хозяев голом престижа отметился Дарко Брашанац.

На 57-й минуте пенальти не забил игрок «Осасуны» Чими Авила, на 70-й минуте 11-метровый для «Валенсии» не реализовал Эдинсон Кавани.

«Валенсия» набрала 13 очков и вошла в топ-5 Ла Лиги. «Осасуна» тоже имеет 13 баллов, но расположилась на 8-й позиции.

Лига 1. 8-й тур

Осасуна – Валенсия – 1:2

Голы: Брашанац, 90+3 – Клайверт, 28, Диакаби, 54.

Незабитые пенальти: Чими Авила, 57 – Кавани, 70.

Удаления: Унай Гарсия, 69, Пенья, 90+6 – Диакаби, 90+1.

