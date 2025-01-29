Украинский форвард забил в четвертом матче подряд в чемпионате Испании

В матче 21-го тура Примеры КИФФ (третий по силе испанский дивизион) «Алькоркон» на выезде с минимальным счетом уступил второй команде мадридского «Атлетико» (1:2).

В составе гостей единственный мяч записал на свой счет 24-летний украинский форвард Владислав Копотун, который проводит первый сезон в этой команде. Несмотря на все усилия нападающего, «Алькоркон» не сумел победить и продолжает бороться за выживание. В активе клуба – 24 балла и 17-я позиция в турнирной таблице.

Копотун забил в четвертом матче подряд – за этот отрезок украинский форвард отметился пятью голами. В этом сезоне Владислав провел 15 матчей за «Алькоркон», в которых забил восемь мячей. Форвард делит третье место в списке лучших бомбардиров третьего испанского дивизиона.

Футболист ранее никогда не играл в Украине – Копотун выступал в низших дивизионах Испании за «Сабадель» – сначала за U-19 и дубль, а позже начал играть за основную команду. В 2024 году Владислав перебрался в «Алькоркон» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь присоединится к испанскому «Вильярреалу».