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  4. Был на просмотре. Украинский вратарь летом присоединится к Вильярреалу
Испания
14 января 2025, 08:53 |
931
0

Был на просмотре. Украинский вратарь летом присоединится к Вильярреалу

Игра Ярослава Троицкого убедила руководство испанского клуба

14 января 2025, 08:53 |
931
0
Был на просмотре. Украинский вратарь летом присоединится к Вильярреалу
ФК Вильярреал. Ярослав Троицкий

Украинский вратарь Ярослав Троицкий присоединится к испанскому «Вильярреалу» – игрок пребывал на просмотре и оставил положительное впечатление у руководства клуба.

Изначально игрок должен был выступать за команду U-19, но представители «Желтой субмарины» не хотят регистрировать Ярослава на полгода – ему выполнится 19 лет и он не сможет выступать за молодежную команду. Поэтому руководство «Вильярреала» приняло решение подписать контракт с украинцем летом.

Контракт Троицкого принадлежит польскому «ГКС Катовице» и его срок заканчивается как раз через полгода, поэтому вратарь сможет перейти в испанский клуб на правах свободного агента.

Ярослав Троицкий ранее играл в академиях донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста».

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Вильярреал трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Микола Титюк Источник: Legioners.ua
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