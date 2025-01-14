Был на просмотре. Украинский вратарь летом присоединится к Вильярреалу

Украинский вратарь Ярослав Троицкий присоединится к испанскому «Вильярреалу» – игрок пребывал на просмотре и оставил положительное впечатление у руководства клуба.

Изначально игрок должен был выступать за команду U-19, но представители «Желтой субмарины» не хотят регистрировать Ярослава на полгода – ему выполнится 19 лет и он не сможет выступать за молодежную команду. Поэтому руководство «Вильярреала» приняло решение подписать контракт с украинцем летом.

Контракт Троицкого принадлежит польскому «ГКС Катовице» и его срок заканчивается как раз через полгода, поэтому вратарь сможет перейти в испанский клуб на правах свободного агента.

Ярослав Троицкий ранее играл в академиях донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста».