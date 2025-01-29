Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал выбрал себе следующего тренера, но у него есть важное условие
Испания
29 января 2025, 14:42 |
1410
0

Реал выбрал себе следующего тренера, но у него есть важное условие

Хаби Алонсо может покинуть «Байер»

29 января 2025, 14:42 |
1410
0
Реал выбрал себе следующего тренера, но у него есть важное условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» определил главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо в качестве следующего коуча королевского клуба, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, у испанского специалиста есть одно важное условие – он не хочет становиться причиной увольнения Карло Анчелотти. Хаби ожидает, что прощание с итальянцем состоится естественным образом, без внешнего воздействия. Другими словами, Алонсо готов вести переговоры о должности тренера «Реала» только тогда, когда она будет свободной.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 21 матче. В Лиге чемпионов клуб идет 16-м, набрав 12 зачетных баллов в 7 поединках.

По теме:
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 29 января. Смотреть онлайн LIVE
Забил 5 голов. Мбаппе стал лучшим игроком января в Ла Лиге
Тибо КУРТУА: «Я не знаю футболистов Бреста. Только вратаря»
Хаби Алонсо Карло Анчелотти Реал Мадрид Байер Ла Лига Бундеслига чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу отставка назначение тренера
Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Футбол | 28 января 2025, 23:20 2
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего

Александр решил сменить клубную прописку

Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Футбол | 29 января 2025, 11:13 13
Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Санти Ауна сообщил, что вратарь будет выступать за «Аль-Шабаб»

Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Бокс | 28.01.2025, 17:10
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Бокс | 29.01.2025, 08:26
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Эюпспор достиг существенного прогресса в трансфере Тараса Степаненко
Футбол | 29.01.2025, 14:30
Эюпспор достиг существенного прогресса в трансфере Тараса Степаненко
Эюпспор достиг существенного прогресса в трансфере Тараса Степаненко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 3
Бокс
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
28.01.2025, 15:22 1
Бокс
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
27.01.2025, 20:33 11
Футбол
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
27.01.2025, 19:22
Теннис
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 21
Футбол
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
28.01.2025, 07:24 1
Футбол
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
27.01.2025, 18:13 12
Футбол
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем