Реал выбрал себе следующего тренера, но у него есть важное условие

Мадридский «Реал» определил главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо в качестве следующего коуча королевского клуба, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, у испанского специалиста есть одно важное условие – он не хочет становиться причиной увольнения Карло Анчелотти. Хаби ожидает, что прощание с итальянцем состоится естественным образом, без внешнего воздействия. Другими словами, Алонсо готов вести переговоры о должности тренера «Реала» только тогда, когда она будет свободной.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 21 матче. В Лиге чемпионов клуб идет 16-м, набрав 12 зачетных баллов в 7 поединках.