Источник: Нкунку подписал предварительный контракт с Челси

«Челси» подписал предварительный контракт с атакующим хавбеком «РБ Лейпциг» Кристофером Нкунку. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнстейн.

По его информации, «Челси» согласился выплатить клаусулу в размере 60 миллионов евро. Трансфер состоится летом 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Нкунку 8 голов и 1 ассист в 12 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.

