Челси близок к подписанию вингера Лейпцига
Лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с Кристофером Нкунку
Английский «Челси» работает над подписанием вингера «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку.
По данным источника, лондонцы уже достигли принципиальной договоренности с 24-летним французом, который летом подписал новый контракт с немецким клубом.
Нкунку перешел в «РБ Лейпциг» из ПСЖ летом 2019 года. По итогам прошлого сезона он был признан лучшим игроком Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что спортдиректор «Зальцбурга» отказался переходить в «Челси».
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