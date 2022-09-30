Челси близок к подписанию вингера Лейпцига

Английский «Челси» работает над подписанием вингера «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку.

По данным источника, лондонцы уже достигли принципиальной договоренности с 24-летним французом, который летом подписал новый контракт с немецким клубом.

Нкунку перешел в «РБ Лейпциг» из ПСЖ летом 2019 года. По итогам прошлого сезона он был признан лучшим игроком Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что спортдиректор «Зальцбурга» отказался переходить в «Челси».