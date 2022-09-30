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Англия
30 сентября 2022, 07:19 | Обновлено 30 сентября 2022, 07:22
242
0

Челси близок к подписанию вингера Лейпцига

Лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с Кристофером Нкунку

30 сентября 2022, 07:19 | Обновлено 30 сентября 2022, 07:22
242
0
Челси близок к подписанию вингера Лейпцига
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Английский «Челси» работает над подписанием вингера «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку.

По данным источника, лондонцы уже достигли принципиальной договоренности с 24-летним французом, который летом подписал новый контракт с немецким клубом.

Нкунку перешел в «РБ Лейпциг» из ПСЖ летом 2019 года. По итогам прошлого сезона он был признан лучшим игроком Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что спортдиректор «Зальцбурга» отказался переходить в «Челси».

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Источник твиттер Николо Скиры
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