Спортдиректор Зальцбурга отказался переходить в Челси
Кристоф Фройнд доволен своим положением в австрийском клубе
Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд отказался переходить на аналогичную должность в «Челси», несмотря на предложение со стороны лондонского клуба.
Генеральный директор «Зальцбурга» Штефан Райтер заявил, что Фройнд доволен своим положением в клубе и только недавно продлил контракт до 2026 года.
Фройнд тесно знаком с новым владельцем «Челси» Тоддом Боли, и именно Кристоф являлся главным кандидатом на вакантную должность.
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