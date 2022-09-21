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Англия
21 сентября 2022, 12:14 | Обновлено 21 сентября 2022, 12:26
144
0

Спортдиректор Зальцбурга отказался переходить в Челси

Кристоф Фройнд доволен своим положением в австрийском клубе

21 сентября 2022, 12:14 | Обновлено 21 сентября 2022, 12:26
144
0
Спортдиректор Зальцбурга отказался переходить в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Фройнд

Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд отказался переходить на аналогичную должность в «Челси», несмотря на предложение со стороны лондонского клуба.

Генеральный директор «Зальцбурга» Штефан Райтер заявил, что Фройнд доволен своим положением в клубе и только недавно продлил контракт до 2026 года.

Фройнд тесно знаком с новым владельцем «Челси» Тоддом Боли, и именно Кристоф являлся главным кандидатом на вакантную должность.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ред Булл Зальцбург Челси Тодд Боэли
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Источник ФК Ред Булл Зальцбург
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