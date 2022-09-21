Спортдиректор Зальцбурга отказался переходить в Челси

Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд отказался переходить на аналогичную должность в «Челси», несмотря на предложение со стороны лондонского клуба.

Генеральный директор «Зальцбурга» Штефан Райтер заявил, что Фройнд доволен своим положением в клубе и только недавно продлил контракт до 2026 года.

Фройнд тесно знаком с новым владельцем «Челси» Тоддом Боли, и именно Кристоф являлся главным кандидатом на вакантную должность.