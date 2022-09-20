Челси подпишет контракт с представителем Зальцбурга

Лондонский клуб «Челси» близок к началу сотрудничества со спортивным директором австрийского клуба «РБ Зальцбург» Кристофом Фройндом.

Сообщается, что устное соглашение было достигнуто после переговоров с владельцем лондонцев Тоддом Боэли. В ближайшие дни о подписании контракта будет объявлено официально. Фройнд также был одобрен главным тренером команды Грэмом Поттером как идеальный кандидат для совместной работы над будущим команды.

В списке самых известных приобретений «Зальцбурга» и Фройнда во главе спортивного департамента клуба можно выделить Эрлинга Холанда, Наби Кейта, Дайо Упамекано, Садьо Мане. За последние годы клуб из Австрии заработал на продаже этих футболистов около 500 миллионов евро.