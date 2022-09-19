Челси готов включить Лукаку в сделку по Кейну

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер хочет видеть в своей команде форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Трансфер может состояться летом 2023 года.

В сделку может быть включен Ромелу Лукаку, который принадлежит «Челси», а нынешний сезон проводит в аренде в «Интере». Ранее сообщалось о том, что между клубами существует джентльменская договоренность о продлении аренды еще на год.

После возвращения в «Интер» Лукаку провел 3 матча и забил 1 гол. Сейчас форвард восстанавливается после травмы бедра.