Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси готов включить Лукаку в сделку по Кейну
Англия
19 сентября 2022, 14:52 |
299
0

Челси готов включить Лукаку в сделку по Кейну

«Синие» нацелились на форварда «Тоттенхэма»

19 сентября 2022, 14:52 |
299
0
Челси готов включить Лукаку в сделку по Кейну
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер хочет видеть в своей команде форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Трансфер может состояться летом 2023 года.

В сделку может быть включен Ромелу Лукаку, который принадлежит «Челси», а нынешний сезон проводит в аренде в «Интере». Ранее сообщалось о том, что между клубами существует джентльменская договоренность о продлении аренды еще на год.

После возвращения в «Интер» Лукаку провел 3 матча и забил 1 гол. Сейчас форвард восстанавливается после травмы бедра.

По теме:
Интер не собирается увольнять Индзаги
Четыре топ-клуба Серии А проиграли в одном туре Серии А впервые с 1955 года
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
Грэм Поттер Челси Тоттенхэм Гарри Кейн Ромелу Лукаку Интер Милан трансферы трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Calciomercatoweb.it
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
Футбол | 18 сентября 2022, 17:27 1
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона

Вратарь действовал в лучших традициях футбольных симуляторов FIFA

ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
Футбол | 18 сентября 2022, 19:04 6
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла

Настоящий джентльмен

ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
Баскетбол | 19.09.2022, 10:20
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
ФОТО. Тренировка сборной Украины в Варшаве. Подготовка к перелету в Глазго
Футбол | 19.09.2022, 00:23
ФОТО. Тренировка сборной Украины в Варшаве. Подготовка к перелету в Глазго
ФОТО. Тренировка сборной Украины в Варшаве. Подготовка к перелету в Глазго
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Футбол | 18.09.2022, 17:08
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
18.09.2022, 14:00 13
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
19.09.2022, 02:00 21
Баскетбол
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
18.09.2022, 14:01
Футбол
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
17.09.2022, 20:11 1
Бокс
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
18.09.2022, 05:45
Бокс
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
18.09.2022, 11:22 8
Футбол
Стаховский рассказал, как Федерер и Джокович реагируют на войну в Украине
Стаховский рассказал, как Федерер и Джокович реагируют на войну в Украине
17.09.2022, 23:53
Теннис
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
18.09.2022, 04:00 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности