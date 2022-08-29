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  4. Травма бедра. Интер на месяц потерял Лукаку
Италия
29 августа 2022, 20:02 |
115
0

Травма бедра. Интер на месяц потерял Лукаку

Бельгийский форвард вернется после паузы на матчи сборных

29 августа 2022, 20:02 |
115
0
Травма бедра. Интер на месяц потерял Лукаку
ФК Интер. Ромелу Лукаку

Вчера врачи «Интера» обнаружили повреждение мышц бедра у форварда команды Ромелу Лукаку. Сегодня 29-летний бельгиец прошел медобследование.

По информации итальянских СМИ, его результаты оказались неутешительными. Лукаку пропустит больше месяца и вернется в игру уже в начале октября, после паузы на матчи сборных.

Таким образом, Лукаку пропустит матчи Серии А против «Кремонезе», «Милана», «Торино» и «Удинезе», а также поединки Лиги чемпионов против «Баварии» и «Виктории» Пльзень.

Лукаку вернулся в «Интер» нынешним летом из «Челси» и уже отметился 1 голом и 1 ассистом в 3 матчах Серии А.

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Источник Sky Sport Italia
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