Травма бедра. Интер на месяц потерял Лукаку

Вчера врачи «Интера» обнаружили повреждение мышц бедра у форварда команды Ромелу Лукаку. Сегодня 29-летний бельгиец прошел медобследование.

По информации итальянских СМИ, его результаты оказались неутешительными. Лукаку пропустит больше месяца и вернется в игру уже в начале октября, после паузы на матчи сборных.

Таким образом, Лукаку пропустит матчи Серии А против «Кремонезе», «Милана», «Торино» и «Удинезе», а также поединки Лиги чемпионов против «Баварии» и «Виктории» Пльзень.

Лукаку вернулся в «Интер» нынешним летом из «Челси» и уже отметился 1 голом и 1 ассистом в 3 матчах Серии А.