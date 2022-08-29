Травма бедра. Интер на месяц потерял Лукаку
Бельгийский форвард вернется после паузы на матчи сборных
Вчера врачи «Интера» обнаружили повреждение мышц бедра у форварда команды Ромелу Лукаку. Сегодня 29-летний бельгиец прошел медобследование.
По информации итальянских СМИ, его результаты оказались неутешительными. Лукаку пропустит больше месяца и вернется в игру уже в начале октября, после паузы на матчи сборных.
Таким образом, Лукаку пропустит матчи Серии А против «Кремонезе», «Милана», «Торино» и «Удинезе», а также поединки Лиги чемпионов против «Баварии» и «Виктории» Пльзень.
Лукаку вернулся в «Интер» нынешним летом из «Челси» и уже отметился 1 голом и 1 ассистом в 3 матчах Серии А.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-наставник сборной Украины, «Металлиста» и «Днепра» – о возможном переходе Ильи Забарного в АПЛ
Специалист – о разгромном поражении «Динамо» от «Днепра-1»