ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции

В 1/8 финала хардового челленджера в Орлеане (Франция) встретились француз Корентен Муте и Адриан Андреев из Болгарии.

Матч завершился со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) в пользу болгарина, но запомнилась эта игра не этим.

Во время рукопожатия после матча между теннисистами началась словесная перепалка, после чего появилось достаточно агрессивное поведение от обоих. К счастью, судья вовремя вмешался.

Av. Det her kommer til at koste karantæner til begge spillere formentlig. Moutet vs Andreev pic.twitter.com/lkfH0RtFML