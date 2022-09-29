ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции
Корентен Муте и Адриан Андреев практически подрались во время рукопожатия
В 1/8 финала хардового челленджера в Орлеане (Франция) встретились француз Корентен Муте и Адриан Андреев из Болгарии.
Матч завершился со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) в пользу болгарина, но запомнилась эта игра не этим.
Во время рукопожатия после матча между теннисистами началась словесная перепалка, после чего появилось достаточно агрессивное поведение от обоих. К счастью, судья вовремя вмешался.
Av. Det her kommer til at koste karantæner til begge spillere formentlig. Moutet vs Andreev pic.twitter.com/lkfH0RtFML— Simon Tordrup (@SimonTordrup) September 29, 2022
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