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  4. ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции
ATP
29 сентября 2022, 22:25 |
848
0

ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции

Корентен Муте и Адриан Андреев практически подрались во время рукопожатия

29 сентября 2022, 22:25 |
848
0
ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции
Instagram. Корентен Муте

В 1/8 финала хардового челленджера в Орлеане (Франция) встретились француз Корентен Муте и Адриан Андреев из Болгарии.

Матч завершился со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) в пользу болгарина, но запомнилась эта игра не этим.

Во время рукопожатия после матча между теннисистами началась словесная перепалка, после чего появилось достаточно агрессивное поведение от обоих. К счастью, судья вовремя вмешался.

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