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  4. ФОТО. Звезда Байера набросился на своего одноклубника. В чем причина?
Германия
02 марта 2025, 10:45 | Обновлено 02 марта 2025, 10:46
741
0

ФОТО. Звезда Байера набросился на своего одноклубника. В чем причина?

Виктору Бонифейсу не понравилось, что Эмилиано Буэндия помешал ему пробить

02 марта 2025, 10:45 | Обновлено 02 марта 2025, 10:46
741
0
ФОТО. Звезда Байера набросился на своего одноклубника. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 марта 2025 года, состоялся матч 26-го тура Бундеслиги между франкфуртским «Айнтрахтом» и леверкузенским «Байером».

Уверенную победу со счетом 4:1 одержала команда гостей.

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Несмотря на легко добытые 3 очка, матч не прошел без негативных эмоций для «фармацевтов». В одном из эпизодов аргентинский хавбек Эмилиано Буэндия помешал пробить по воротам своему одноклубнику, нигерийскому форварду Виктору Бонифейсу, после чего Виктор полез к нему толкаться и выяснять отношения.

ФОТО. Звезда Байера набросился на своего одноклубника. В чем причина?

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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