В субботу, 1 марта 2025 года, состоялся матч 26-го тура Бундеслиги между франкфуртским «Айнтрахтом» и леверкузенским «Байером».

Уверенную победу со счетом 4:1 одержала команда гостей.

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Несмотря на легко добытые 3 очка, матч не прошел без негативных эмоций для «фармацевтов». В одном из эпизодов аргентинский хавбек Эмилиано Буэндия помешал пробить по воротам своему одноклубнику, нигерийскому форварду Виктору Бонифейсу, после чего Виктор полез к нему толкаться и выяснять отношения.

ФОТО. Звезда Байера набросился на своего одноклубника. В чем причина?

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