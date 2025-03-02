ФОТО. Звезда Байера набросился на своего одноклубника. В чем причина?
Виктору Бонифейсу не понравилось, что Эмилиано Буэндия помешал ему пробить
В субботу, 1 марта 2025 года, состоялся матч 26-го тура Бундеслиги между франкфуртским «Айнтрахтом» и леверкузенским «Байером».
Уверенную победу со счетом 4:1 одержала команда гостей.
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Несмотря на легко добытые 3 очка, матч не прошел без негативных эмоций для «фармацевтов». В одном из эпизодов аргентинский хавбек Эмилиано Буэндия помешал пробить по воротам своему одноклубнику, нигерийскому форварду Виктору Бонифейсу, после чего Виктор полез к нему толкаться и выяснять отношения.
ФОТО. Звезда Байера набросился на своего одноклубника. В чем причина?
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