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  4. Каспер Рууд третьим квалифицировался на Итоговый турнир ATP
ATP
29 сентября 2022, 20:45 | Обновлено 29 сентября 2022, 20:46
155
0

Каспер Рууд третьим квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Ранее это сделали Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас

29 сентября 2022, 20:45 | Обновлено 29 сентября 2022, 20:46
155
0
Каспер Рууд третьим квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Норвежский теннисист Каспер Рууд второй год подряд квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

23-летний уроженец Осло гарантировал себе это место после победы над Николасом Харри в Сеуле (6:2, 3:6, 6:3).

Отметим, что ранее на Итоговый турнир ATP уже квалифицировались испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.

В прошлом сезоне Рууд дошел до полуфинала ATP Finals.

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Каспер Рууд Итоговый турнир ATP
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Источник ATP Tour
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