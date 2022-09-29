ATP29 сентября 2022, 20:45 | Обновлено 29 сентября 2022, 20:46
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Каспер Рууд третьим квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Ранее это сделали Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас
29 сентября 2022, 20:45 | Обновлено 29 сентября 2022, 20:46
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Норвежский теннисист Каспер Рууд второй год подряд квалифицировался на Итоговый турнир ATP.
23-летний уроженец Осло гарантировал себе это место после победы над Николасом Харри в Сеуле (6:2, 3:6, 6:3).
Отметим, что ранее на Итоговый турнир ATP уже квалифицировались испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.
В прошлом сезоне Рууд дошел до полуфинала ATP Finals.
See you in Turin, Casper! 👋🇮🇹 @CasperRuud98 | #NittoATPFinals— ATP Tour (@atptour) September 29, 2022
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