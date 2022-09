Каспер Рууд третьим квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд второй год подряд квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

23-летний уроженец Осло гарантировал себе это место после победы над Николасом Харри в Сеуле (6:2, 3:6, 6:3).

Отметим, что ранее на Итоговый турнир ATP уже квалифицировались испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.

В прошлом сезоне Рууд дошел до полуфинала ATP Finals.

See you in Turin, Casper! 👋🇮🇹 @CasperRuud98 | #NittoATPFinals