Алькарас квалифицировался на Итоговый турнир ATP

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в полуфинал US Open отобрался на Итоговый турнир ATP в этом сезоне.

Ранее это сделал лишь Рафаэль Надаль.

В текущем сезоне Алькарас выиграл Мастерсы в Майами и Мадриде и еще два титула в Барселоне и Рио. После US Open он может стать первой ракеткой мира, для этого нужно взять титул или выйти в финал и не встретиться там с Каспером Руудом.

Отметим, что Алькарас впервые отобрался на Итоговый турнрир, в прошлом году он выиграл молодежный Итоговый турнир (Next Gen ATP Finals).

Итоговый турнир ATP в этом сезоне состоится в Турине с 14 по 20 ноября. Призовой фонд – $14,750,000.

🚨 QUALIFIED 🚨 @carlosalcaraz has officially claimed his spot to his first #NittoATPFinals in Turin! 🙌 pic.twitter.com/QozB8qWct1