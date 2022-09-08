Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас квалифицировался на Итоговый турнир ATP
ATP
08 сентября 2022, 14:07 | Обновлено 08 сентября 2022, 14:08
234
0

Алькарас квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Вторым после Надаля

08 сентября 2022, 14:07 | Обновлено 08 сентября 2022, 14:08
234
0
Алькарас квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в полуфинал US Open отобрался на Итоговый турнир ATP в этом сезоне.

Ранее это сделал лишь Рафаэль Надаль. 

В текущем сезоне Алькарас выиграл Мастерсы в Майами и Мадриде и еще два титула в Барселоне и Рио. После US Open он может стать первой ракеткой мира, для этого нужно взять титул или выйти в финал и не встретиться там с Каспером Руудом.

Отметим, что Алькарас  впервые отобрался на Итоговый турнрир, в прошлом году он выиграл молодежный Итоговый турнир (Next Gen ATP Finals).

Итоговый турнир ATP в этом сезоне состоится в Турине с 14 по 20 ноября. Призовой фонд – $14,750,000.

По теме:
ВИДЕО. Кирьос получил пять штрафов за поведение на US Open
Ига Свентек – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал US Open
САВЧУК: «Разочарована тем, что россиянам разрешили играть на US Open»
Карлос Алькарас US Open 2022 Итоговый турнир ATP
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа согласился с предложением Фьюри
Бокс | 07 сентября 2022, 19:04 12
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри

Британцы расписали между собой призовой фонд своего будущего боя

Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Футбол | 07 сентября 2022, 20:50 70
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам

Права на телетрансляции домашних матчей теперь принадлежат клубам

Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Баскетбол | 08.09.2022, 08:00
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Боевой состав. Определились все полуфиналистки US Open
Теннис | 08.09.2022, 12:13
Боевой состав. Определились все полуфиналистки US Open
Боевой состав. Определились все полуфиналистки US Open
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Теннис | 08.09.2022, 06:33
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
07.09.2022, 20:23 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
07.09.2022, 12:18 26
Футбол
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
07.09.2022, 19:53
Волейбол
Уже известны шесть участников 1/4 финала волейбольного чемпионата мира
Уже известны шесть участников 1/4 финала волейбольного чемпионата мира
06.09.2022, 11:50
Волейбол
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
07.09.2022, 16:45 1
Футбол
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
06.09.2022, 22:21 1
Футбол
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
06.09.2022, 18:41 10
Бокс
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности