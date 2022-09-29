Украинка Володько миновала первый круг основной сетки турнира в США

36-летняя Катерина Володько (экс-Бондаренко) во встрече первого круга основной сетки турнира ITF в американской Темплтоне обыграла шестую сеяную Робин Андерсон из США.

Украинке для выигрыша понадобилось три сета и почти два часа игрового времени. Победа над Андерсон, которая является 154-й ракеткой мира, стала для Володько самой рейтинговой в одиночном туре с января этого года.

Турнир ITF W60. Темплтон (США). Первый круг

Катерина Володько (Украина, Q) – Робин Андерсон (США, 6) – 6:1, 1:6, 6:2

Во втором круге одиночного разряда турнира Володько сыграет против еще одной американской теннисистки Эльвины Калиевой. Матч состоится в четверг, 29 сентября, не раньше 21:00 по киевскому времени.

Также сегодня, 29-го числа, украинка проведет в Темплтоне и парный четвертьфинал. Вместе с японкой Хироко Куватой она выяснит отношения с четвертой сеяной парой Робин Андерсон (США) / Рената Сарасуа (Мексика).