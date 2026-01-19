В матче мужской сетки Australian Open 2026 было оформлено два сета по 6:0
Марин Чилич вначале сокрушил Даниэля Альтмайера, а затем добил на тай-брейке
37-летний хорватский теннисист Марин Чилич (АТР 70) успешно стартовал на Открытом чемпионата Австралии 2026.
В первом раунде хорват в трех сетах переиграл представителя Германии Даниэля Альтмайера (АТР 44) за 2 часа и 1 минуту, оформив оппонентку две баранки в первых двух партиях.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Даниэль Альтмайер (Германия) – Марин Чилич (Хорватия) – 0:6, 0:6, 6:7 (3:7)
Чилич провел первое очное противостояние против Альтмайера.
Чилич стал первым несеяным игроком, который выиграл первые два сета матча на турнире Grand Slam со счетом 6:0, со времен Филиппа Пецшнера на Australian Open 2012.
Забавно, что Альтмайер получил три баранки подряд, проиграв в общей сумме 25 геймов. До Australian Open 2026 Даниэль сыграл на соревнованиях в Аделаиде, где в первом раунде уступил Хауме Муньяру 3:6, 0:6, хотя вел со счетом 3:0.
Чилич во втором круге мейджора в Мельбурне сыграет против 21-го сеяного Дениса Шаповалова (Канада, ATP 23).
