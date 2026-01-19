Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В матче мужской сетки Australian Open 2026 было оформлено два сета по 6:0
Australian Open
19 января 2026, 14:19 |
111
0

111
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Марин Чилич

37-летний хорватский теннисист Марин Чилич (АТР 70) успешно стартовал на Открытом чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде хорват в трех сетах переиграл представителя Германии Даниэля Альтмайера (АТР 44) за 2 часа и 1 минуту, оформив оппонентку две баранки в первых двух партиях.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Даниэль Альтмайер (Германия) – Марин Чилич (Хорватия) – 0:6, 0:6, 6:7 (3:7)

Чилич провел первое очное противостояние против Альтмайера.

Чилич стал первым несеяным игроком, который выиграл первые два сета матча на турнире Grand Slam со счетом 6:0, со времен Филиппа Пецшнера на Australian Open 2012.

Забавно, что Альтмайер получил три баранки подряд, проиграв в общей сумме 25 геймов. До Australian Open 2026 Даниэль сыграл на соревнованиях в Аделаиде, где в первом раунде уступил Хауме Муньяру 3:6, 0:6, хотя вел со счетом 3:0.

Чилич во втором круге мейджора в Мельбурне сыграет против 21-го сеяного Дениса Шаповалова (Канада, ATP 23).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Марин Чилич Даниэль Альтмайер Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
