Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Валерий ФЕДОРЧУК: «Знаем, как играет соперник – это интересная команда»

Тренер «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Орхуса»

ФК Кривбасс. Валерий Федорчук

Тренер «Кривбасса» Валерий Федорчук поделился ожиданиями от товарищеского матча против датского «Орхуса».

– Валерий Юрьевич, как проходит ваша адаптация в команде?

– Поскольку я недавно присоединился к тренерскому штабу, еще привыкаю. Хочу максимально глубоко понять принципы и философию работы, чтобы чувствовать себя спокойнее и свободнее в своей голове.

– Как проходят ваши первые зимние сборы с «Кривбассом», как работают футболисты?

– Я вижу, что ребята работают очень качественно и на высоком уровне. Самое главное – у них есть эмоции. Понятно, что сейчас уже 6-7-й день сборов и накапливается усталость, но мы, тренерский штаб, стараемся давать им эмоции. Ребята сами понимают, что нужно работать, ведь впереди второй отрезок чемпионата, поэтому важно показать себя с лучшей стороны.

– На чем делаете акцент на этом этапе сборов?

– Первые 10-14 дней – это фундамент: физические нагрузки и подготовка игроков. В тренировочном процессе присутствует философия главного тренера и игровые принципы, мы все это моделируем. Есть матчи, в которых можем демонстрировать эти наработки и совершенствовать их непосредственно в тренировочном процессе.

– Вы много работаете с молодежью. Как проходит ваша работа?

– Интересная молодежь. Видно, что им немного трудно, ведь нужно быстрее мыслить, быстрее принимать решения и в сложных ситуациях не терять мяч. Но они справляются: как губка все впитывают, воспринимают информацию и работают. У них нет другого выбора – терпеть и улучшать свои индивидуальные и игровые качества.

– Предстоит игра против датского «Орхуса». Какие мысли перед противостоянием?

– Занимаемся теоретическими моментами, которые мы сегодня еще раз отработаем непосредственно на футбольном поле, ведь это предматчевая тренировка. Мы смоделировали ситуации, с которыми можем столкнуться. Знаем, как играет соперник – это интересная команда. Классно, что проводим такие матчи: они показывают наш уровень, а игроки растут на фоне сильных оппонентов. У соперника интересная тактика: они играют по схеме 3-2-2-3. Это очень качественные и быстрые футболисты, которые хорошо понимают, что делать на футбольном поле, поэтому матч с этим соперником будет очень интересным.

Матч «Орхус» – «Кривбасс» состоится 19 января в 17:00 по киевскому времени.

Валерий Федорчук Кривбасс Кривой Рог Орхус товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
