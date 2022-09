Украинская теннисистка забрала сет у 7-й ракетки мира, но проиграла матч

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 124) проиграла Марии Саккари (Греция, WTA 7) в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Парме (Италия).

WTA 250 Парма. 1/16 финала. Грунт

Катерина Байндл (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 7:6 (7:2), 2:6, 3:6

Отметим, что в первом сете украинка спасла 3 сет-поинта в 12 гейме на своей подаче, но смогла забрать гейм и выиграть тай-брейк. Далее, к сожалению, Саккари дожала украинку.

Ранее Катерина прошла квалификацию к этому турниру.

Sakk’s back 👋



Top seed @mariasakkari overcomes Baindl 6-7, 6-2, 6-3 on her debut on the red clay in Parma 🇮🇹#ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/Voun7NUSo9