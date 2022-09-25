Катерина Байндл пробилась в основу турнира WTA в Италии
Украинка в финале квалификации отдала всего 3 гейма сопернице из Румынии
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№125 WTA) пробилась в основную сетку грунтового турнира WTA 250 в Италии.
В финале квалификации пятая сеяная украинка разобралась с румынкой Ириной Барой (№143 WTA), посеянной под восьмым номером.
Парма. Финал квалификации
Катерина Байндл (Украина) – Ирина Бара (Румыния) – 6:0, 6:3
В основной сетке соперницами Катерины могут стать Мария Саккари (Греция), Далма Галфи (Венгрия), Жасмин Паолини (Италия), Матильда Паолетти (Италия), Тамара Зиданшек (Словения) или теннисистка из квалификации.
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