Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катерина Байндл пробилась в основу турнира WTA в Италии
WTA
25 сентября 2022, 16:15 | Обновлено 25 сентября 2022, 16:16
121
1

Катерина Байндл пробилась в основу турнира WTA в Италии

Украинка в финале квалификации отдала всего 3 гейма сопернице из Румынии

25 сентября 2022, 16:15 | Обновлено 25 сентября 2022, 16:16
121
1
Катерина Байндл пробилась в основу турнира WTA в Италии
WTA. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№125 WTA) пробилась в основную сетку грунтового турнира WTA 250 в Италии.

В финале квалификации пятая сеяная украинка разобралась с румынкой Ириной Барой (№143 WTA), посеянной под восьмым номером.

Парма. Финал квалификации
Катерина Байндл (Украина) – Ирина Бара (Румыния) – 6:0, 6:3

В основной сетке соперницами Катерины могут стать Мария Саккари (Греция), Далма Галфи (Венгрия), Жасмин Паолини (Италия), Матильда Паолетти (Италия), Тамара Зиданшек (Словения) или теннисистка из квалификации.

По теме:
Парма. Байндл вышла в финал квалификации
Рейтинг WTA. Линда Фругвиртова ворвалась в первую сотню
Без шансов. Байндл разгромно проиграла в четвертьфинале турнира в Румынии
Катерина Байндл (Козлова) WTA Парма Ирина Бара
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Футбол | 24 сентября 2022, 20:45 11
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября

С трудом обыграли Кыргызстан

ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат
Бокс | 25 сентября 2022, 07:23 0
ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат
ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат

Эпичный нокаут зафиксирован в главном событии турнира Hardcore Boxing

Джокович разгромил Тиафо. Европа побеждает команду остального мира
Теннис | 24.09.2022, 23:10
Джокович разгромил Тиафо. Европа побеждает команду остального мира
Джокович разгромил Тиафо. Европа побеждает команду остального мира
Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
Футбол | 24.09.2022, 18:12
Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик — маленькое дерьмо в среднем весе»
Бокс | 25.09.2022, 11:57
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик — маленькое дерьмо в среднем весе»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик — маленькое дерьмо в среднем весе»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spectra
С нашим, то везением конечно достанется Саккари . Все остальные варианты хорошие.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
24.09.2022, 18:37 15
Футбол
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
24.09.2022, 09:05 1
Теннис
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
25.09.2022, 00:55 2
Футбол
Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии
Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии
23.09.2022, 20:52 18
Футбол
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
25.09.2022, 09:36 2
Бокс
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
24.09.2022, 15:00 3
Баскетбол
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
24.09.2022, 17:53 55
Футбол
Джо Джойс – Джозеф Паркер. Мощный удар в челюсть. Видео боя и нокаута
Джо Джойс – Джозеф Паркер. Мощный удар в челюсть. Видео боя и нокаута
25.09.2022, 06:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности