Катерина Байндл пробилась в основу турнира WTA в Италии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№125 WTA) пробилась в основную сетку грунтового турнира WTA 250 в Италии.

В финале квалификации пятая сеяная украинка разобралась с румынкой Ириной Барой (№143 WTA), посеянной под восьмым номером.

Парма. Финал квалификации

Катерина Байндл (Украина) – Ирина Бара (Румыния) – 6:0, 6:3

В основной сетке соперницами Катерины могут стать Мария Саккари (Греция), Далма Галфи (Венгрия), Жасмин Паолини (Италия), Матильда Паолетти (Италия), Тамара Зиданшек (Словения) или теннисистка из квалификации.