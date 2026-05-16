Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) продолжает выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Парме, Италия.

В финале украинка играет против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA 53). Встреча стартовала в 16:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Барборы.

Победительница поединка выиграет трофей соревнований и заберет чек на €13 480.