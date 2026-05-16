Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Даяна одолела Барбору Крейчикову в двух сетах и стала чемпионкой соревнований в Италии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) завоевала трофей грунтового турнира WTA 125 в Парме (Италия)!
В финале украинка в двух сетах переиграла четвертую сеяную Барбору Крейчикову (Чехия, WTA 53) за 1 час и 26 минут.
WTA 125 Парма. Грунт. Финал
Барбора Крейчикова (Чехия) [4] – Даяна Ястремская (Украина) [3] – 3:6, 3:6
Это было четвертое очное противостояние соперниц. Даяна во второй раз одолела Барбору.
Помимо Крейчиковой, Ястремская на пути к трофею также прошла Викторию Босио, Ханне Вандевинкель, Солану Сиерру и Джессику Бузас Манейро.
За один день Даяна выиграла два матча. Полуфинал с Бузас Манейро стартовал 15 мая, но был прерван при счете 6:5 (40:А) в пользу украинки. В итоге в субботу Ястремская вырвала победу у испанки на трех тай-брейках.
Ястремская выиграла второй трофей соревнований категории WTA 125 в карьере. В 2023 году она стала чемпионкой соревнований WTA 125 в польском городе Козерки.
С понеделеьника Даяна поднимется в топ-50 мирового рейтинга WTA.
Результаты Ястремской на турнире WTA 125 в Парме:
- R1: Даяна Ястремская [3] – Викторио Босио [Q] – 7:6 (7:3), 6:3
- R2: Даяна Ястремская [3] – Ханне Вандевинкель – 6:3, 6:2
- R3: Даяна Ястремская [3] – Солана Сиерра [5] – 6:3, 7:5
- 1/2 финала: Даяна Ястремская [3] – Джессика Бузас Манейро [2] – 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)
- Финал: Даяна Ястремская [3] – Барбора Крейчикова [4] – 6:3, 6:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» отказали «Лидсу» по Ризныку
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии
P.S. Але гру треба покращувати, все таки забагато валідолу
Її виступи нагадують якусь синусоїду ) Якби повністю зосередилася на тенісі - могла б бути у топ-20 . Можливо треба знайти свого тренера , як це зробила Марта .
Тепер звідки береться хейт. Не так від ножиць між очікуваннями і результатами, як від невідповідності результатів світському життю, яким нас тут залюбки годують, тобто фоточками з відпочинку та музикой і співами. (Вчергове: Інстаграм приватний простір людини, але якщо ти не забороняєш розповсюджувати його зміст в мас-медіа, тобто не тільки серед підписників, але й серед будь-кого, готуйся до хейту).
Виграй щось путяще і співай досхочу будь-де
Ех Даяна...Такий потенціал, все у неї є, щоб бути мінімум у топ 20.Але немає в неї, і, швидше за все, вже не буде концентрації тільки на тенісі.