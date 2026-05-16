Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) завоевала трофей грунтового турнира WTA 125 в Парме (Италия)!

В финале украинка в двух сетах переиграла четвертую сеяную Барбору Крейчикову (Чехия, WTA 53) за 1 час и 26 минут.

WTA 125 Парма. Грунт. Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) [4] – Даяна Ястремская (Украина) [3] – 3:6, 3:6

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Даяна во второй раз одолела Барбору.

Помимо Крейчиковой, Ястремская на пути к трофею также прошла Викторию Босио, Ханне Вандевинкель, Солану Сиерру и Джессику Бузас Манейро.

За один день Даяна выиграла два матча. Полуфинал с Бузас Манейро стартовал 15 мая, но был прерван при счете 6:5 (40:А) в пользу украинки. В итоге в субботу Ястремская вырвала победу у испанки на трех тай-брейках.

Ястремская выиграла второй трофей соревнований категории WTA 125 в карьере. В 2023 году она стала чемпионкой соревнований WTA 125 в польском городе Козерки.

С понеделеьника Даяна поднимется в топ-50 мирового рейтинга WTA.

