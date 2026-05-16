  4. Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
16 мая 2026, 18:10 | Обновлено 16 мая 2026, 18:31
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!

Даяна одолела Барбору Крейчикову в двух сетах и стала чемпионкой соревнований в Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) завоевала трофей грунтового турнира WTA 125 в Парме (Италия)!

В финале украинка в двух сетах переиграла четвертую сеяную Барбору Крейчикову (Чехия, WTA 53) за 1 час и 26 минут.

WTA 125 Парма. Грунт. Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) [4] – Даяна Ястремская (Украина) [3] – 3:6, 3:6

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Даяна во второй раз одолела Барбору.

Помимо Крейчиковой, Ястремская на пути к трофею также прошла Викторию Босио, Ханне Вандевинкель, Солану Сиерру и Джессику Бузас Манейро.

За один день Даяна выиграла два матча. Полуфинал с Бузас Манейро стартовал 15 мая, но был прерван при счете 6:5 (40:А) в пользу украинки. В итоге в субботу Ястремская вырвала победу у испанки на трех тай-брейках.

Ястремская выиграла второй трофей соревнований категории WTA 125 в карьере. В 2023 году она стала чемпионкой соревнований WTA 125 в польском городе Козерки.

С понеделеьника Даяна поднимется в топ-50 мирового рейтинга WTA.

Результаты Ястремской на турнире WTA 125 в Парме:

  • R1: Даяна Ястремская [3] – Викторио Босио [Q] – 7:6 (7:3), 6:3
  • R2: Даяна Ястремская [3] – Ханне Вандевинкель – 6:3, 6:2
  • R3: Даяна Ястремская [3] – Солана Сиерра [5] – 6:3, 7:5
  • 1/2 финала: Даяна Ястремская [3] – Джессика Бузас Манейро [2] – 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)
  • Финал: Даяна Ястремская [3] – Барбора Крейчикова [4] – 6:3, 6:3
Даниил Агарков
Який подарунок собі зробила!
Молодець!Залишила всі нерви у півфінальному матчі й у 2 матчі за день,вже без нервів у 2 сетах розібралася з титулованою суперницею!Даяна підтвердила звання 3-й ракетці України!
Нічого собі!!! Виграла в самої Крейчикової! Оце так реально несподіванка. Та їй Марта пам'ятаю програвала. Даяна сьогодні зробила диво року! Вітаю! Молодець👍
браво!
Я в шоці, приємному шоці!!! Приношу вибачення за свої слова перед Даяною, просто шок, після такого дніща, в якому вона була, взяла титул, при чому по суті два поєдинки за день виграла, молодчинка!!!
P.S. Але гру треба покращувати, все таки забагато валідолу
А сьогодні Даянка Велика Молодець!!!
Молодчинка , Даяна ! 🇺🇦👏✌️
Її виступи нагадують якусь синусоїду ) Якби повністю зосередилася на тенісі - могла б бути у топ-20 . Можливо треба знайти свого тренера , як це зробила Марта .
Нормально 5сетов сегодня оть.башила
Склад учасниць тянув на пристойний 250 
Тепер звідки береться хейт. Не так від ножиць між очікуваннями і результатами, як від невідповідності результатів світському життю, яким нас тут залюбки годують, тобто фоточками з відпочинку та музикой і співами. (Вчергове: Інстаграм приватний простір людини, але якщо ти не забороняєш розповсюджувати його зміст в мас-медіа, тобто не тільки серед підписників, але й серед будь-кого, готуйся до хейту).
Виграй щось путяще і співай досхочу будь-де 
Знімаю шляпу. Після 3 таїв, на ізі взяти титул в той же день. Молодчинка, вітання
Даю методику для хейтерів - тупа Даяна насилу вимучила тупий челенжер у ще тупіших ноунеймів 
Молодець яка!!!! 
Нигуя себе...
Крутих грунтовичок виграла
Вітаю з перемогою!
Ех Даяна...Такий потенціал, все у неї є, щоб бути мінімум у топ 20.Але немає в неї, і, швидше за все, вже не буде концентрації тільки на тенісі.
Рівень Даяни 125 і не більше , а Еліна сьогодні на 1000 -ку в фіналі і їй 31. Ястремська так і буде тіліпатися в низах .
