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Украина. Премьер лига
25 сентября 2022, 11:18 | Обновлено 25 сентября 2022, 11:22
419
0

Кривбасс распрощался с тремя футболистами

Криворожская команда разгрузила состав

25 сентября 2022, 11:18 | Обновлено 25 сентября 2022, 11:22
419
0
Кривбасс распрощался с тремя футболистами
ФК Кривбасс Кривой Рог

«Кривбасс» уведомил о том, что прекратил сотрудничество с защитником Глебом Попчуком и полузащитниками Иваном Козаком и Евгением Николашиным. Контракты с ними расторгнуты согласно взаимной договоренности.

В прошлом году 21-летний Попчук (6 матчей за «Кривбасс» во всех турнирах) и 20-летний Козак (1 игра за «красно-белых») выступали в аренде за херсонский «Кристалл».

19-летний Николашин (1 матч за криворожскую команду) в предыдущем сезоне также играл в аренде, защищая цвета клуба Второй лиги Любомир Ставище.

«Кривбасс» в настоящий момент в таблице УПЛ занимает 15 место с 1 очком в активе.

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Источник ФК Кривбасс
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