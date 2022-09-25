Кривбасс распрощался с тремя футболистами
Криворожская команда разгрузила состав
«Кривбасс» уведомил о том, что прекратил сотрудничество с защитником Глебом Попчуком и полузащитниками Иваном Козаком и Евгением Николашиным. Контракты с ними расторгнуты согласно взаимной договоренности.
В прошлом году 21-летний Попчук (6 матчей за «Кривбасс» во всех турнирах) и 20-летний Козак (1 игра за «красно-белых») выступали в аренде за херсонский «Кристалл».
19-летний Николашин (1 матч за криворожскую команду) в предыдущем сезоне также играл в аренде, защищая цвета клуба Второй лиги Любомир Ставище.
«Кривбасс» в настоящий момент в таблице УПЛ занимает 15 место с 1 очком в активе.
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