Кривбасс распрощался с тремя футболистами

«Кривбасс» уведомил о том, что прекратил сотрудничество с защитником Глебом Попчуком и полузащитниками Иваном Козаком и Евгением Николашиным. Контракты с ними расторгнуты согласно взаимной договоренности.

В прошлом году 21-летний Попчук (6 матчей за «Кривбасс» во всех турнирах) и 20-летний Козак (1 игра за «красно-белых») выступали в аренде за херсонский «Кристалл».

19-летний Николашин (1 матч за криворожскую команду) в предыдущем сезоне также играл в аренде, защищая цвета клуба Второй лиги Любомир Ставище.

«Кривбасс» в настоящий момент в таблице УПЛ занимает 15 место с 1 очком в активе.