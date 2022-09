Переноса не будет. Селтик анонсировал проведение матча с Шахтером в среду

Шотландский «Селтик» анонсировал проведение матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» в Варшаве в среду, 14 сентября.

В официальном коммюнике, опубликованном на сайте «Селтика», сообщается, что команда вскоре отправится на игру против украинцев, а сам матч состоится по заранее утвержденному графику – начиная с 19:45 14 сентября.

Своих болельщиков в Глазго «Селтик» приглашает на просмотр матча в бар «Керридейл», который находится на арене «Селтик Парк».

📺 Supporters can watch #ShakhtarCeltic together in the Kerrydale Bar at Celtic Park.



Doors will open from 4:30pm for the 5:45pm kick off and in addition to entry to the Kerrydale, tickets include a pie at half time.



Book online below ⤵#UCL | #COYBIG🍀