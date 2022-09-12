Переноса не будет. Селтик анонсировал проведение матча с Шахтером в среду
Ранее сообщалось, что поединок может быть перенесен из-за смерти королевы Великобритании
Шотландский «Селтик» анонсировал проведение матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» в Варшаве в среду, 14 сентября.
В официальном коммюнике, опубликованном на сайте «Селтика», сообщается, что команда вскоре отправится на игру против украинцев, а сам матч состоится по заранее утвержденному графику – начиная с 19:45 14 сентября.
Своих болельщиков в Глазго «Селтик» приглашает на просмотр матча в бар «Керридейл», который находится на арене «Селтик Парк».
📺 Supporters can watch #ShakhtarCeltic together in the Kerrydale Bar at Celtic Park.— Celtic Football Club (@CelticFC) September 12, 2022
Doors will open from 4:30pm for the 5:45pm kick off and in addition to entry to the Kerrydale, tickets include a pie at half time.
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Напомним, ранее сообщалось, что из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II все матчи британских команд в еврокубках посреди нынешней недели могут быть перенесены на более позднее время.
В минувший уик-энд во всех профессиональных лигах Англии, Шотландии и Северной Ирландии матчи не проводились.
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