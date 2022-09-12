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Лига чемпионов
12 сентября 2022, 21:44 | Обновлено 12 сентября 2022, 21:45
888
0

Переноса не будет. Селтик анонсировал проведение матча с Шахтером в среду

Ранее сообщалось, что поединок может быть перенесен из-за смерти королевы Великобритании

12 сентября 2022, 21:44 | Обновлено 12 сентября 2022, 21:45
888
0
Переноса не будет. Селтик анонсировал проведение матча с Шахтером в среду
Getty Images/Global Images Ukraine

Шотландский «Селтик» анонсировал проведение матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» в Варшаве в среду, 14 сентября.

В официальном коммюнике, опубликованном на сайте «Селтика», сообщается, что команда вскоре отправится на игру против украинцев, а сам матч состоится по заранее утвержденному графику – начиная с 19:45 14 сентября.

Своих болельщиков в Глазго «Селтик» приглашает на просмотр матча в бар «Керридейл», который находится на арене «Селтик Парк».

Напомним, ранее сообщалось, что из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II все матчи британских команд в еврокубках посреди нынешней недели могут быть перенесены на более позднее время.

В минувший уик-энд во всех профессиональных лигах Англии, Шотландии и Северной Ирландии матчи не проводились.

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Источник ФК Селтик
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