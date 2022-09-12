Режим белки в колесе. Проблема переноса матчей в АПЛ из-за смерти королевы

8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. По этой причине в государстве был объявлен 10-дневный траур, а руководство английской Премьер-лиги, равно как и все остальные профессиональные футбольные лиги Англии и Шотландии, приняло решение о переносе всех запланированных к проведению матчей на 10, 11 и 12 сентября.

Это решение поддержали далеко не все. Например, журналист Пирс Морган, который, что правда, ныне работает не в родной Англии, а в США, заявил о нецелесообразности переноса, подкрепив свои соображения, скорее, эмоциональными мотивами.

«Спортивные соревнования стоит продолжать. Во-первых, королева любила спорт. Во-вторых, было бы здорово увидеть, как полные стадионы поют гимн в память о ее Величестве. Так накануне поступили фанаты «Вест Хэма», - написал Морган в твиттере.

Не поддержали перенос матчей в чемпионатах Англии и, в особенности Премьер-лиге, также в Ассоциации футбольных болельщиков (FSA). Там выпустили небольшое заявление, в котором акцент был сделан на том, что футбол призван объединять нацию не только в моменты радости, но и в моменты грусти. Своего рода мотивация, похожая на ту, о которой писал Пирс Морган.

«Мы считаем, что футбол достигает своей высшей цели, когда объединяет людей во времена событий серьезного национального значения - будь то моменты радости или траура. Наше мнение, которым мы поделились с футбольными властями, заключается в том, что большинство болельщиков хотели бы пойти на матчи в этот уик-энд и отдать дань уважения королеве вместе со всеми остальными. С нами согласятся не все, потому что для футбольных властей не было идеального решения, однако многие болельщики чувствуют, что это стало упущенной возможностью для футбола отдать должное Елизавете II по‑особенному», - гласит заявление.

Английская пресса сообщает, что решение о переносе матчей действительно принималось фактически в одностороннем порядке. Руководство Футбольной ассоциации и профессиональных лиг провели консультации между собой, не спрашивая мнение клубов. Вопрос того, как было бы правильным поступить в столь деликатной ситуации является невероятно сложным, так как у него есть множество «острых углов».

Впрочем, решение принято и обсуждать, а уж тем более осуждать, его не имеет ни малейшего смысла. Другое дело, что говорить о последствиях важно и нужно, так как уже сейчас в клубах АПЛ опасаются, чтобы игровой график, который и без того был чрезвычайно насыщенным, не превратился в нечто абсолютно нещадное…

Крайне маловероятно, что какие-либо матчи перенесенного 7-го тура АПЛ будут сыграны до января следующего года. Таким образом, в начале 2023-го многие команды турнира могут столкнутся с совершенно невероятным графиком, который может оказать серьезное негативное влияние как на игровую форму игроков (об их физических кондициях и здоровье можно даже не говорить, потому как это очевидная проблема), так и, в конечном итоге, на результатах. Особенно пострадать могут гранды, в которых пусть и собрано по несколько десятков топовых профессионалов, однако даже им может быть невероятно сложно выдержать такой график.

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В футбольном календаре, который в Англии уважаем гораздо больше, чем, например, в Украине, а потому не подвергается серьезным перекройкам по ходу сезона, имеется не так много свободных слотов, чтобы в них поместились все матчи одного тура, не говоря уже о двух. Фактически в каждый мид-уик от нынешнего момента и до начала чемпионата мира в Катаре будут проводиться либо матчи еврокубков, либо поединки Кубка лиги. Следовательно, 7-й тур не может быть проведен в срок как минимум до 17-18 января.

Теоретически некоторые отдельные матчи перенесенного тура могут быть сыграны на неделе, начинающейся с 23 января. Ее изначально отвели для полуфиналов Кубка лиги. Еще один вариант – слот, имеющийся в средине недели в начале февраля, после чего график станет по-настоящему «жарким» из-за возвращения поединков Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Уже сейчас ряд британских специалистов высказывают серьезные опасения по поводу того, что такой игровой ритм может банально «загнать» футболистов, особенно тех, чей уровень позволяет сыграть за свои сборные на чемпионате мира, а затем вернуться в клубы, принимающие участие в максимальном количестве турниров – АПЛ, национальных кубках и еврокубках.

Например, Брайан Мур, генеральный директор ирландской компании Orreco Limited, которая позиционирует себя новатором в области прикладной физиологии, биостатистики и когнитивных вычислений, и сотрудничает в рамках АПЛ с «Брайтоном», «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом», еще в июне предупреждал клубы и руководство лиги о том, что сезон-2022/23 будет невероятным с точки зрения интенсивности матчей.

«У них жесточайших календарь. Фактически игроки третий год, после начала пандемии коронавируса, крутят педали до упора. Рано или поздно нужно готовиться к тому, что сработает закон убывающей отдачи», - заявлял Мур.

Календарь матчей действительно выглядит очень насыщенным и необычным, чему поспособствует проведение финальной стадии чемпионата мира-2022 в Катаре. Этот турнир, напомним, состоится с 20 ноября по 18 декабря. Но в базовом календаре английской Премьер-лиги не было возможности предусмотреть длительный период, необходимый футболистам сперва для полноценной подготовки к чемпионату мира, а затем – для отдыха от него. В частности, базовой датой крайнего тура перед ЧМ-2022 в АПЛ является 12 ноября, а возобновиться розыгрыш элитарной английской футбольной лиги должен уже 26 декабря. Иными словами, игроки получат неделю до и неделю после турнира ФИФА…

Все это приведет к тому, что футболисты, задействованные на чемпионате мира, а также играющие за команды-участницы еврокубков, в период с конца декабря по 14 февраля, когда вернется Лига чемпионов, должны будут провести минимум 10 матчей за 7 недель. И это на фоне усталости от чемпионата мира, где топовые исполнители со своими сборными наверняка доберутся до финальных стадий соревновательного процесса, и сыграют еще по 6-7 матчей за предыдущие 4 недели. Итого на долю футболистов выпадет такой себе «график белки в колесе», когда им придется провести порядка 16-17 матчей за 11 недель…

Подобный график может привести к тому, что как минимум в еврокубках английские команды могут оказаться в невыгодном положении по отношению к конкурентам. Чрезмерные физические нагрузки во второй части сезона могут привести к частым травмам, ухудшению игровой формы и другим проблемам. Клубам АПЛ предстоит как следует поломать голову над тем, чтобы выработать оптимальную модель управления нагрузками для своих игроков. Футбол топового уровня, в принципе, уже приучил всех к этому, но он уже давно исходит из целесообразности максимальной капитализации, и не склонен учитывать второстепенные факторы, одним из которых, как не крути, стало даже такое событие, как смерть королевы. В конечном итоге, организаторы все равно получат расчетную прибыль, а тот факт, что игрокам придется выжимать из себя даже больше физиологического максимума, кажется, уже давно никого не волнует, ведь за это им и платят миллионы фунтов…