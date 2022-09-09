ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ перенесла все матчи недели из-за смерти королевы Елизаветы

АПЛ, а также все профессиональные лиги Англии и Шотландии объявили о том, что матчи чемпионатов, которые должны были состояться в субботу, воскресенье и понедельник, будут перенесены.

Причиной стал траур в Великобритании из-за смерти королевы Елизаветы II.

О новых датах проведения матчей АПЛ и другие лиги объявят позже.