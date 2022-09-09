Англия09 сентября 2022, 14:57 |
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ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ перенесла все матчи недели из-за смерти королевы Елизаветы
Футбола в Великобритании на этой неделе не будет
09 сентября 2022, 14:57 |
928
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АПЛ, а также все профессиональные лиги Англии и Шотландии объявили о том, что матчи чемпионатов, которые должны были состояться в субботу, воскресенье и понедельник, будут перенесены.
Причиной стал траур в Великобритании из-за смерти королевы Елизаветы II.
О новых датах проведения матчей АПЛ и другие лиги объявят позже.
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