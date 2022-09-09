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Лига чемпионов
09 сентября 2022, 13:10 |
2010
11

Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик

Новая дата игры, в случае ее переноса, остается неизвестной

09 сентября 2022, 13:10 |
2010
11
Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик
Getty Images/Global Images Ukraine

Шотландская пресса сообщает, что матчи «Селтика» и «Рейнджерс» в Лиге чемпионов, которые были запланированы к проведению на следующей неделе, могут быть перенесены.

Причиной тому является вчерашняя кончина королевы Великобритании Елизаветы II, из-за которой, как ожидается, все развлекательные и спортивные мероприятия в государстве будут отменены в связи с объявлением 10-дневного траура.

Пока детали вероятного переноса матчей Лиги чемпионов с участием британских и, в частности, шотландских команд, остаются неизвестными.

Напомним, 14 сентября в Варшаве запланирован к проведению матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Селтиком».

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Источник Glasgow Times
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Комментарии 11
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Владислав Антонов
Нащо відміняти, хвилини аплодисментів не досить?
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+2
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Serhiy Vyhryst
Show must go on.
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0
romanchik.8409
Умерла бабушка 100 летняя..Ну жизнь такая..Пора было..Пусть играют 
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0
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veter
Ну если во всей Британии и Содружестве траур на десять дней  то мы поймём и примем
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0
vitaha33
Так матч не в Англії проводиться, це раз. А по-друге, у нас траур вже пів року, чому матчі по всьому світу не відміняють? Якась підміна понять
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-1
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