Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик

Шотландская пресса сообщает, что матчи «Селтика» и «Рейнджерс» в Лиге чемпионов, которые были запланированы к проведению на следующей неделе, могут быть перенесены.

Причиной тому является вчерашняя кончина королевы Великобритании Елизаветы II, из-за которой, как ожидается, все развлекательные и спортивные мероприятия в государстве будут отменены в связи с объявлением 10-дневного траура.

Пока детали вероятного переноса матчей Лиги чемпионов с участием британских и, в частности, шотландских команд, остаются неизвестными.

Напомним, 14 сентября в Варшаве запланирован к проведению матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Селтиком».