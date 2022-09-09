Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик
Новая дата игры, в случае ее переноса, остается неизвестной
Шотландская пресса сообщает, что матчи «Селтика» и «Рейнджерс» в Лиге чемпионов, которые были запланированы к проведению на следующей неделе, могут быть перенесены.
Причиной тому является вчерашняя кончина королевы Великобритании Елизаветы II, из-за которой, как ожидается, все развлекательные и спортивные мероприятия в государстве будут отменены в связи с объявлением 10-дневного траура.
Пока детали вероятного переноса матчей Лиги чемпионов с участием британских и, в частности, шотландских команд, остаются неизвестными.
Напомним, 14 сентября в Варшаве запланирован к проведению матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Селтиком».
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