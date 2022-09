Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 1) выиграла у Онс Жабер (Тунис, WTA 5) в финале US Open 2022.

US Open. Финал

Ига Свентек (Польша) – Онс Жабер (Тунис) – 6:2, 7:6 (7:5)

Для Иги это стал 3-й трофей на турнирах серии Grand Slam и 1-й на US Open. Предыдущие два титула полька взяла на Ролан Гаррос (2020, 2022).

Немного статистики Иги в этом году:

56 победа

Всего 7 поражений

7 титулов (US Open, Ролан Гаррос, 4 трофея на турнирах сери WTA 1000 и 1 на WTA 500)

3 полуфинала Grand Slam

Больше 10000 очков

Онс дважды возвращалась в игру во 2-м сете после проигранных подач, сравняла счет 4:4, даже вела имела 3 брейк-поинта на подаче Иги в 9 гейме, спасла матчбол, но все равно уступила на тай-брейке 2-го сета.

Отметим, что Жабер проиграла 2-й финал на турнирах Grand Slam подряд. До этого она уступила в финале Уимблдона.

