35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос

Четвертого июня состоялся финальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встречались лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек и американка Кори Гауфф, посеянная под 18-м номером.

Польская теннисистка выиграла в двух сетах, отдав всего четыре гейма 18-летней сопернице.

Ролан Гаррос. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:1, 6:3

Для Иги это была 35-я победа подряд, она повторила лучший винстрик с 2000 года, который 22 года назад выдала Винус Уильямс.

Для Свёнтек это уже второй титул на грунтовом мейджоре за последние три года. Она продолжит лидировать в мировом рейтинге, имея в два раза больше очков, чем ближайшие преследователи.

Гауфф впервые сыграла в финале турнира Grand Slam. С новой недели она установит новый личный рекорд, поднявшись на 13-ю строчку мировой классификации.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine