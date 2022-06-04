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  4. 35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2022, 17:20 | Обновлено 04 июня 2022, 18:15
2744
14

35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос

Ига убедительно доказала, что является лучшей теннисисткой в мире

04 июня 2022, 17:20 | Обновлено 04 июня 2022, 18:15
2744
14
35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

Четвертого июня состоялся финальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встречались лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек и американка Кори Гауфф, посеянная под 18-м номером.

Польская теннисистка выиграла в двух сетах, отдав всего четыре гейма 18-летней сопернице.

Ролан Гаррос. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:1, 6:3

Для Иги это была 35-я победа подряд, она повторила лучший винстрик с 2000 года, который 22 года назад выдала Винус Уильямс.

Для Свёнтек это уже второй титул на грунтовом мейджоре за последние три года. Она продолжит лидировать в мировом рейтинге, имея в два раза больше очков, чем ближайшие преследователи.

Гауфф впервые сыграла в финале турнира Grand Slam. С новой недели она установит новый личный рекорд, поднявшись на 13-ю строчку мировой классификации.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник Sport.ua
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Dmitriy Svistak
Сказала про війну в Україні на післяматчевом інтервю весь стадіон аплодував,дякую!
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+13
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Rolan Stkomarovskiy
Мені і раніше подобалась Іга, а тепер вболіватиму за Ігу стільки, скільки зможу.
Іга постійно підтримує Україну, на її кепці завжди висить маленький прапорець України.Іга, дякую Вам за підтримку України. Ви чудова тенісистка, чудова людина та чудовий громадянин світу. Браво і вітаю!
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+12
Stanislav Matusevych
Неймовірна Іга знову довела своє нинішнє домінаторство у жіночому Турі. Усього одна звитяга залишилася до рекордної у цьому сторіччі кількості перемог поспіль. От що робить жовто-синя стрічка на тенісці!) Тепер цікаво, як полька виступить на траві, адже великого досвіду на цьому покритті не має.
А Коко ще візьме свої Шоломи. Тільки ще треба трохи подорослішати.
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+7
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alex55
Ига, ты лучшая! Number 1.
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+6
Onlyvlad
Жахливий теніс(( І це фінал Шолому??? Ешлі провернись! Благаю!!!)
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-7
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