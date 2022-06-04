35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос
Ига убедительно доказала, что является лучшей теннисисткой в мире
Четвертого июня состоялся финальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встречались лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек и американка Кори Гауфф, посеянная под 18-м номером.
Польская теннисистка выиграла в двух сетах, отдав всего четыре гейма 18-летней сопернице.
Ролан Гаррос. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:1, 6:3
Для Иги это была 35-я победа подряд, она повторила лучший винстрик с 2000 года, который 22 года назад выдала Винус Уильямс.
Для Свёнтек это уже второй титул на грунтовом мейджоре за последние три года. Она продолжит лидировать в мировом рейтинге, имея в два раза больше очков, чем ближайшие преследователи.
Гауфф впервые сыграла в финале турнира Grand Slam. С новой недели она установит новый личный рекорд, поднявшись на 13-ю строчку мировой классификации.
35-0 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/Tq7u72NWH8— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Девушка попробовала привлечь внимание к проблемам климата
Обозреватель Sport.ua – о будущем Руслана Малиновского в «Аталанте»
Іга постійно підтримує Україну, на її кепці завжди висить маленький прапорець України.Іга, дякую Вам за підтримку України. Ви чудова тенісистка, чудова людина та чудовий громадянин світу. Браво і вітаю!
А Коко ще візьме свої Шоломи. Тільки ще треба трохи подорослішати.