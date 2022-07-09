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  4. Азия сильнее Африки. Рыбакина обыграла Жабер в финале Уимблдона
Уимблдон
09 июля 2022, 17:57 | Обновлено 09 июля 2022, 18:01
1065
14

Азия сильнее Африки. Рыбакина обыграла Жабер в финале Уимблдона

Уроженка москвы стала чемпионкой турнира, на который не пустили россиян

09 июля 2022, 17:57 | Обновлено 09 июля 2022, 18:01
1065
14
Азия сильнее Африки. Рыбакина обыграла Жабер в финале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Онс Жабер

Елена Рыбакина из Казахстана стала чемпионкой Уимблдонского турнира.

В матче за титул уроженка москвы, которая до 2018 года выступала под флагом россии, добыла волевую победу над второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Уимблдон. Финал
Елена Рыбакина (Казахстан) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 6:2, 6:2

Обе теннисистки впервые сыграли в финале турнира Grand Slam. Ранее они обе дальше четвертьфиналов не заходили.

Рыбакина прервала неудачную серию из четырех проигранных финалов подряд.

Отметим, что британцы не допустили до соревнований теннисистов из рф и беларуси из-за военного вторжения в Украину. 

WTA в ответ лишила соревнования турнирных очков, из-за этого Жабер, например, опустится на пятое место в мировом рейтинге.

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Елена Рыбакина Онс Жабер Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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axylinam
Очередной мастер класс для наших звездуняшек, кто попало выигрывает, только не мы, обидно
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+3
alex55
в женском теннисе что-то происходит, а наши не пользуются моментом.
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+2
Stanislav Matusevych
Шкода, що не всю русню до Вімблдону не допустили. Найбільше здивувало, що Рибакіна, яка так незграбно виглядала на траві зовсім нещодавно проти Лесі в Істборні, взяла Шолом. Як таке взагалі могло статися? 
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+2
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Spectra
Какой конченный Уимблдон нет слов... Ни Рыбакина, ни Жабер больше никогда не выйдут финал на ТБШ, просто случайный финал, который больше не повторится...
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+1
Sashamar
Закидати людині за її місце народження гріх. Місце народження не вибирають. А в дорослому житті людина кілька років тому зробила свідомий вибір (до речі: Дар'я Севілья, яка після 24 грала в жовто-блакитному спеціально, теж народилася в Москві і громадянство змінила того ж 2018 року).
Просто порадіти за інтелігентну дівчину (їй можна щось закинути на корті?) ні?
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0
sirjoga
да ну нахер...
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0
aleks8-48
Мне понравилась эта девочка своей скрмностью и сдержаностью. Ни каких истерик и рыданий.Даже не верится,что она русская.
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0
32may
Супер новость!! Лена молодчинка,с победой!
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0
captain2009
На болотах сьогодні буде істерія з приводу перемоги рибакІни. 
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-1
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temamx2727
Капец, я не смотрел их матчи раньше на этом турнире, но финал просто мертвый, столько ошибок, очень слабые. Мне кажется Костюк бы вынесла сейчас любую, если рядом проходила бы, ну и если бы не травма))
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-2
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