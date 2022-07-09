Азия сильнее Африки. Рыбакина обыграла Жабер в финале Уимблдона
Уроженка москвы стала чемпионкой турнира, на который не пустили россиян
Елена Рыбакина из Казахстана стала чемпионкой Уимблдонского турнира.
В матче за титул уроженка москвы, которая до 2018 года выступала под флагом россии, добыла волевую победу над второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.
Уимблдон. Финал
Елена Рыбакина (Казахстан) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 6:2, 6:2
Обе теннисистки впервые сыграли в финале турнира Grand Slam. Ранее они обе дальше четвертьфиналов не заходили.
Рыбакина прервала неудачную серию из четырех проигранных финалов подряд.
Отметим, что британцы не допустили до соревнований теннисистов из рф и беларуси из-за военного вторжения в Украину.
WTA в ответ лишила соревнования турнирных очков, из-за этого Жабер, например, опустится на пятое место в мировом рейтинге.
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