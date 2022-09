ВИДЕО. Кирьос хотел сыграть на публику, но отдал выигранное очко Медведеву

Австралиец Ник Кирьос впервые в карьере пробился в 1/4 финала US Open, обыграв в четвертом круге первую ракетку мира Даниила Медведева (7:6, 3:6, 6:3, 6:2)

Матч запомнился не только невероятным уровнем игры австралийца, но еще и одним забавным моментом.

В начале третьего сета Кирьос при счете 30:30 на подаче соперника вынудил Медведева ошибиться при ударе с лета, но непонятно почему побежал на чужую половину корта, чтобы добить мяч.

Правилами запрещено забегать за сетку до приземления мяча, поэтому Ник проиграл этот розыгрыш. Позже он сказал своей команде, что не знал, что так делать нельзя.

well this was... odd pic.twitter.com/zl94yPmGwL