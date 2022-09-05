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  4. ВИДЕО. Кирьос хотел сыграть на публику, но отдал выигранное очко Медведеву
US Open
05 сентября 2022, 10:07 | Обновлено 05 сентября 2022, 10:42
557
1

ВИДЕО. Кирьос хотел сыграть на публику, но отдал выигранное очко Медведеву

Ник немного забыл правила

05 сентября 2022, 10:07 | Обновлено 05 сентября 2022, 10:42
557
1
ВИДЕО. Кирьос хотел сыграть на публику, но отдал выигранное очко Медведеву
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралиец Ник Кирьос впервые в карьере пробился в 1/4 финала US Open, обыграв в четвертом круге первую ракетку мира Даниила Медведева (7:6, 3:6, 6:3, 6:2)

Матч запомнился не только невероятным уровнем игры австралийца, но еще и одним забавным моментом.

В начале третьего сета Кирьос при счете 30:30 на подаче соперника вынудил Медведева ошибиться при ударе с лета, но непонятно почему побежал на чужую половину корта, чтобы добить мяч. 

Правилами запрещено забегать за сетку до приземления мяча, поэтому Ник проиграл этот розыгрыш. Позже он сказал своей команде, что не знал, что так делать нельзя.

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Источник Sport.ua
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