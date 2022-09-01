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  4. Гари ЛИНЕКЕР: «Такими темпами Холланд побьет рекорд Ширера раньше Кейна»
Англия
01 сентября 2022, 08:47 | Обновлено 01 сентября 2022, 08:49
1114
1

Гари ЛИНЕКЕР: «Такими темпами Холланд побьет рекорд Ширера раньше Кейна»

Легенда английского футбола высоко оценил шансы норвежца

01 сентября 2022, 08:47 | Обновлено 01 сентября 2022, 08:49
1114
1
Гари ЛИНЕКЕР: «Такими темпами Холланд побьет рекорд Ширера раньше Кейна»
Instagram. Эрлинг Холанд

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высоко оценил шансы Эрлинга Холанда после его невероятных матчей в АПЛ:

«Такими темпами Холанд побьет рекорд Ширера раньше Кейна», – написал Линекер в своем Twitter.

Рекорд по забитым голам за карьеру в АПЛ принадлежит Алану Ширеру, который сумел забить 260 голов в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу. На втором месте расположился Уэйн Руни с 208 голами, а тройку, пока что, замыкает форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн (187 голов).

Отметим, что Холанд второй матч подряд оформляет хет-трик за «Манчестер Сити». В четвертом туре он помог «Сити» камбекнуть в игре с «Кристал Пэлас», а вчера, 31 августа, забил первые три мяча в разгромном матче против «Ноттингема Форест». Всего на счету норвежца уже 9 голов в АПЛ после 5 туров.

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Гари Линекер Гарри Кейн Уэйн Руни Эрлинг Холанд Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Алан Ширер
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JerzyJerzy
300 голів а АПЛ , а потім на підвищення в Реал
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