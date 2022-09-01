Гари ЛИНЕКЕР: «Такими темпами Холланд побьет рекорд Ширера раньше Кейна»
Легенда английского футбола высоко оценил шансы норвежца
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высоко оценил шансы Эрлинга Холанда после его невероятных матчей в АПЛ:
«Такими темпами Холанд побьет рекорд Ширера раньше Кейна», – написал Линекер в своем Twitter.
Рекорд по забитым голам за карьеру в АПЛ принадлежит Алану Ширеру, который сумел забить 260 голов в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу. На втором месте расположился Уэйн Руни с 208 голами, а тройку, пока что, замыкает форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн (187 голов).
Отметим, что Холанд второй матч подряд оформляет хет-трик за «Манчестер Сити». В четвертом туре он помог «Сити» камбекнуть в игре с «Кристал Пэлас», а вчера, 31 августа, забил первые три мяча в разгромном матче против «Ноттингема Форест». Всего на счету норвежца уже 9 голов в АПЛ после 5 туров.
The way he’s going @ErlingHaaland will beat @alanshearer’s record before @HKane.— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) August 31, 2022
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