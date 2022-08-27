27.08.2022, FT 4 : 2
Англия27 августа 2022, 20:51 |
329
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Ман Сити - Кристал Пэлас - 4:2. Первый хет-трик Холанда в АПЛ. Обзор матча
Команде удался камбэк
27 августа 2022, 20:51 |
329
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В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити», уступая 0:2, сделал камбэк и победил «Кристал Пэлас» со счетом 4:2. Первый хет-трик в новой команде оформил Эрлинг Холанд.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Йоахим Андерсен (Кристал Пэлас).
4’
ГОЛ ! Автогол забил Джон Стоунс (Ман Сити).
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