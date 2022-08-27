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Чемпионат Англии
Ман Сити
27.08.2022, FT 4 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
27 августа 2022, 20:51 |
329
0

Ман Сити - Кристал Пэлас - 4:2. Первый хет-трик Холанда в АПЛ. Обзор матча

Команде удался камбэк

27 августа 2022, 20:51 |
329
0
Ман Сити - Кристал Пэлас - 4:2. Первый хет-трик Холанда в АПЛ. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити», уступая 0:2, сделал камбэк и победил «Кристал Пэлас» со счетом 4:2. Первый хет-трик в новой команде оформил Эрлинг Холанд.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Йоахим Андерсен (Кристал Пэлас).
4’
ГОЛ ! Автогол забил Джон Стоунс (Ман Сити).
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Источник Sport.ua
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