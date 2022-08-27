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Чемпионат Англии
Ман Сити
27.08.2022 17:00 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
27 августа 2022, 07:56 | Обновлено 27 августа 2022, 08:51
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Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Горожане» должны реабилитироваться за ничью 3:3 с «Ньюкаслом» в предыдущем матче

27 августа 2022, 07:56 | Обновлено 27 августа 2022, 08:51
90
0
Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
АПЛ / автор неизвестен

В субботу, 27 августа, в Манчестере на поле стадиона «Этихад», вместимостью 55 097 зрителей, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас». Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда Хосепа Гвардиолы входит в группе клубов, которые по итогам 3-х туров нового чемпионата Англии, преследуют единоличного лидера таблицы – лондонский «Арсенал», имеющий очковый максимум (9 очков из 9-ти). У «Сити» 7 пунктов, как и у «Тоттенхэма», «Лидса» и «Брайтона».

В стартовой игре АПЛ-2022/2023 «Манчестер Сити» в Лондоне обыграл «Вест Хэм» - 2:0. После этого он дома разгромил «Борнмут» - 4:0. А в предыдущем туре «горожане» поделили очки в «Ньюкасле с «сороками» - 3:3.

На предстоящий матч у Гвардиолы под вопросом находятся Аке, Грилиш, Мбете и Филлипс. Зато точно не смогут сыграть Ляпорт и Менди, которому вот уже полгода не до футбола.

Кристал Пэлас

«Орлы», руководимые Патриком Виейра, занимают текущую 9-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. У них четыре пункта в активе.

Сезон они открыли домашним поражением 0:2 от «Арсенала». После этого «Кристал Пэлас» увез ничью из Ливерпуля после встречи с «красными» - 1:1. А в 3-м туре лондонцы впервые в нынешней кампании победили, обыграв дома «Астон Виллу» - 3:1.

В настоящий момент в лазарете у «Пэлас» находятся Батленд, Макартур, Томкинс и Фергюсон. С «Сити» они точно не сыграют.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Уолкер, Стоун, Рубен Диас, Канселу, Де Брейне, Родри, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Холанд.

Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл, Шлупп, Дукуре, Эзе, Айю, Заа, Матета.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева докажут свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.18 по линии Parimatch.

27 августа, суббота

«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас»
Манчестер. «Этихад». 17:00
ТВ-трансляция - Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Источник Sport.ua
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