АПЛ. Ливерпуль надругался над Борнмутом, камбэк от Манчестер Сити
«Челси» в меньшинстве обыграл «Лестер»
Состоялись еще пять матчей в рамках четвертого тура АПЛ. «Ливерпуль» наконец-то одержал первую победу в сезоне, надругавшись над «Борнмутом». Хет-трик Эрлинга Холанда позволил «Манчестер Сити» отыграться со счета 0:2 в матче с «Кристал Пэлас». «Челси» в меньшинстве обыграл «Лестер».
Виталий Миколенко вышел в основе на матч с «Брентфордом» и провел на поле 86 минут Команда Фрэнка Лэмпарда упустила победу – ничья 1:1.
«Брайтон» - «Лидс» - 1:0
Гол: Гросс 66
«Брентфорд» - «Эвертон» - 1:1
Голы: Янельт 85 – Гордон 24
«Ливерпуль» - «Борнмут» - 9:0
Голы: Луис Диас 3, 85 Эллиотт 6, Александер-Арнольд 28, Фирмино 31, 63, Ван Дейк 45, Мефам 46 (автогол), Карвалью 80,
«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» - 4:2
Голы: Бернарду Силва 53, Холанд 62, 70, 81 – Стоунз 4 (автогол), Андерсен 21
«Челси» - «Лестер» - 2:1
Голы: Стерлинг 47, 63 – Барнс 67
Удаление: Галлахер 28 (Челси)
Ранее «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Саутгемптон».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во Львове состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги
Игрок лишился одной тысячи долларов