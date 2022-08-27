АПЛ. Ливерпуль надругался над Борнмутом, камбэк от Манчестер Сити

Состоялись еще пять матчей в рамках четвертого тура АПЛ. «Ливерпуль» наконец-то одержал первую победу в сезоне, надругавшись над «Борнмутом». Хет-трик Эрлинга Холанда позволил «Манчестер Сити» отыграться со счета 0:2 в матче с «Кристал Пэлас». «Челси» в меньшинстве обыграл «Лестер».

Виталий Миколенко вышел в основе на матч с «Брентфордом» и провел на поле 86 минут Команда Фрэнка Лэмпарда упустила победу – ничья 1:1.

«Брайтон» - «Лидс» - 1:0

Гол: Гросс 66

«Брентфорд» - «Эвертон» - 1:1

Голы: Янельт 85 – Гордон 24

«Ливерпуль» - «Борнмут» - 9:0

Голы: Луис Диас 3, 85 Эллиотт 6, Александер-Арнольд 28, Фирмино 31, 63, Ван Дейк 45, Мефам 46 (автогол), Карвалью 80,

«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» - 4:2

Голы: Бернарду Силва 53, Холанд 62, 70, 81 – Стоунз 4 (автогол), Андерсен 21

«Челси» - «Лестер» - 2:1

Голы: Стерлинг 47, 63 – Барнс 67

Удаление: Галлахер 28 (Челси)

Ранее «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Саутгемптон».