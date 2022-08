Миколенко – в старте Эвертона на матч с Брентфордом

Сегодня, 27 августа, «Эвертон» в четвертом туре АПЛ сыграет на выезде против «Брентфорда». Начало в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Коуди, Тарковски, Холгейт, Миколенко, Ивоби, Паттерсон, Дэвис, Гордон, Грэй, Макнил

Your starting XI to take on Brentford! 👇#BREEVE pic.twitter.com/HirxaRHHpA