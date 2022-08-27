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Англия
27 августа 2022, 16:10 | Обновлено 27 августа 2022, 16:15
508
0

Миколенко – в старте Эвертона на матч с Брентфордом

Украинский защитник снова начнет матч с первых минут

27 августа 2022, 16:10 | Обновлено 27 августа 2022, 16:15
508
0
Миколенко – в старте Эвертона на матч с Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 27 августа, «Эвертон» в четвертом туре АПЛ сыграет на выезде против «Брентфорда». Начало в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Коуди, Тарковски, Холгейт, Миколенко, Ивоби, Паттерсон, Дэвис, Гордон, Грэй, Макнил

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Эвертон Брентфорд Эвертон - Брентфорд стартовые составы Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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