Англия27 августа 2022, 16:10 | Обновлено 27 августа 2022, 16:15
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Миколенко – в старте Эвертона на матч с Брентфордом
Украинский защитник снова начнет матч с первых минут
27 августа 2022, 16:10 | Обновлено 27 августа 2022, 16:15
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Сегодня, 27 августа, «Эвертон» в четвертом туре АПЛ сыграет на выезде против «Брентфорда». Начало в 17:00 по Киеву.
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.
Состав «Эвертона»: Пикфорд, Коуди, Тарковски, Холгейт, Миколенко, Ивоби, Паттерсон, Дэвис, Гордон, Грэй, Макнил
Your starting XI to take on Brentford! 👇#BREEVE pic.twitter.com/HirxaRHHpA— Everton (@Everton) August 27, 2022
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