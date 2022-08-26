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26 августа 2022, 15:01 | Обновлено 26 августа 2022, 15:02
204
0

Брентфорд – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Есть ли выход из кризиса для Виталия Миколенко и партнеров?

26 августа 2022, 15:01 | Обновлено 26 августа 2022, 15:02
204
0
Брентфорд – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 августа, в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» состоится матч четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Брентфорд» и «Эвертон». Стартовый свисток рефери Джона Брукса из прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Брентфорд


Не имея возможностей делать существенные финансовые вложения в собственные трансферы, «Брентфорд» вполне уверенно чувствует себя на трансферном рынке, точечно улучшая проблемные позиции за счет далеко не безызвестных футболистов. На этот раз скауты команды Томаса Франка решили основательно изучить рынок итальянской Серии A, откуда в итоге сумели привезти за бесплатно голкипера «Лацио» Томаса Стракошу, а также за умеренные деньги приобрести футболистов левого фланга Миккеля Дамсгора и Аарона Хики. При этом из потерь у «пчел» можно выделить только Кристиана Эриксена, но о его решении покинуть коллектив можно было догадаться заранее.

Все это дает основания полагать, что в этом сезоне «Брентфорд» будет смотреть в сторону возможного завоевания мест в еврокубках. Для этого у Франка есть стабильный набор футболистов, которые на старте нового футбольного года уже сумели добыть четыре очка после противостояний против «Лестера» (2:2) и «Манчестер Юнайтед» (4:0) соответственно. Конечно, «Брентфорд» сильно возбудился от успеха в игре против «Красных дьяволов», и в итоге сгоряча проиграл «Фулхэму» (2:3). Впрочем, в ближайшее время команда может вернуться на к добыванию очков.

Эвертон


В отличие от оппонентов по предстоящей дуэли, у «Эвертона» в достатке финансовых средств, есть какие-то остатки от славы былых достижений, есть дорогостоящие приобретения, но нет результата. Франк Лампард в конце прошлого сезона сумел восстановить связь между футболистами и болельщиками, и в итоге никто не заметил, как на фоне абсолютно скромных результатов «ириски» с большими усилиями сохранили прописку в АПЛ. Теперь же, на более длинной дистанции, английскому специалисту придется показывать реальные результаты собственной работы.

На старте нового сезона у «Эвертона» был только один действительно статусный оппонент – лондонский «Челси», которому команда проиграла в первом туре (0:1). Следом за этим результатом последовало поражение от бирмингемской «Астон Виллы» (1:2), а также ничья против «Ноттингем Форест» (1:1) в предыдущем туре. Во всех случаях игра футболистов Лэмпарда оставляла желать лучшего, поэтому украинскому защитнику Виталию Миколенко и его одноклубникам пока нечем похвастаться в плане результатов. А ведь дальше будет серия матчей против «Ливерпуля», «Арсенала», «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Так где брать эти необходимые очки?

Ориентировочные составы


«Брентфорд»: Рая – Хики, Янссон, Ми, Хенри – Дасилва, Нергор, Джанелт – Мбеумо, Тони, Льюис-Поттер.

«Эвертон»: Пикфорд – Тарковски, Коуди, Холгейт – Паттерсон, Ивоби, Макнил, Миколенко – Грей, Рондон, Гордон.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Франка Лампарда ожидает очередное разочарование. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Брентфорд» (-1) с коэффициентом 3.10 по линии Parimatch.

27 августа, суббота

«Брентфорд» – «Эвертон»
Брентфорд. «Брентфорд Коммьюнити». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Джон Брукс (Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
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Эвертон Брентфорд Брентфорд - Эвертон прогнозы Виталий Миколенко
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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