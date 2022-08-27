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Чемпионат Англии
Брентфорд
54 0 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 августа 2022, 17:00 | Обновлено 27 августа 2022, 17:07
770
0

Брентфорд – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 августа в 17:00 поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги

27 августа 2022, 17:00 | Обновлено 27 августа 2022, 17:07
770
0
Брентфорд – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

27 августа в 17:00 в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги играют «Брентфорд» и «Эвертон».

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Украинский защитник Виталий Миколенко играет в стартовом составе «Эвертона».

Брентфорд – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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