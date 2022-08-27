Англия27 августа 2022, 17:00 | Обновлено 27 августа 2022, 17:07
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Брентфорд – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 августа в 17:00 поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги
27 августа 2022, 17:00 | Обновлено 27 августа 2022, 17:07
770
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27 августа в 17:00 в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги играют «Брентфорд» и «Эвертон».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Виталий Миколенко играет в стартовом составе «Эвертона».
Брентфорд – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Эвертон).
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