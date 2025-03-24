Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами
24 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В 1/8 финала украинка сыграет против четвертой ракетки мира Джессики Пегулы (США). Поединок пройдет 4-м запуском на BUTCH BUCHHOLZ после игры Радукану – Анисимова. Ориентировочное время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет четвертое очное противостояние сопернице. Счет 2:1 в пользу Джессики.
Победительница матча далее сыграет либо против Эммы Радукану, либо против Аманды Анисомовой.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится в ночь на 25 марта и начнется приблизительно в 02:30
Валерий Василенко – о разгромном поражении от Бельгии в плей-офф Лиги наций