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  4. Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 марта 2025, 20:23 |
585
0

Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами

24 марта 2025, 20:23 |
585
0
Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

24 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/8 финала украинка сыграет против четвертой ракетки мира Джессики Пегулы (США). Поединок пройдет 4-м запуском на BUTCH BUCHHOLZ после игры Радукану – Анисимова. Ориентировочное время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Это будет четвертое очное противостояние сопернице. Счет 2:1 в пользу Джессики.

Победительница матча далее сыграет либо против Эммы Радукану, либо против Аманды Анисомовой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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