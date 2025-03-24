Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/8 финала украинка сыграет против четвертой ракетки мира Джессики Пегулы (США). Поединок пройдет 4-м запуском на BUTCH BUCHHOLZ после игры Радукану – Анисимова. Ориентировочное время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Это будет четвертое очное противостояние сопернице. Счет 2:1 в пользу Джессики.

Победительница матча далее сыграет либо против Эммы Радукану, либо против Аманды Анисомовой.

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