Фавориты шагают дальше. Тейлор Фритц не оставил шансов Шаповалову в Майами

После сенсационного вылета из основной сетки Карлоса Алькараса главные претенденты на победу в турнире уверенно шагают дальше на хардовом турнире ATP 1000 в Майами. Тейлор Фритц и Александр Зверев без особых проблем прошли своих оппонентов на стадии 1/16 финала.

Четвертая ракетка мира Тейлор Фритц в 2-х сетах переиграл канадца Дениса Шаповалова и пробился в следующий раунд Мастерса 1000 в Майами. 12-й поединок между теннисистами принес 5-ю победу американцу в их очном противостоянии.

Алесандр Зверев, похоже, позабыл о своих недавних неудачах в Акапулько и Индиан-Уэллсе, и постепенно нащупывает свою игру. В 3-м раунде хардового турнира в Майами, немецкий теннисист за час и 29 минут разобрался со своим австралийским оппонентом Джорданом Томпсоном.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Тейлор Фритц (США) [4] – Денис Шаповалов (Канада) [28] – 7:5, 6:3

Александр Зверев (Германия) [2] – Джордан Томпсон (Австралия) [37] – 7:5, 6:4

На стадии 1/8 финала Фритц сыграет с Адамом Волтоном (ATP 89) из Австралии, а Зверев ждет на победителя противостояния между французом Артуром Фисом (ATP 18) и американцем Френсисом Тиафо (ATP 17).