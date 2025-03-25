Фавориты шагают дальше. Тейлор Фритц не оставил шансов Шаповалову в Майами
Фритц и Зверев пробились в 1/8 финала Мастерса в Майами
После сенсационного вылета из основной сетки Карлоса Алькараса главные претенденты на победу в турнире уверенно шагают дальше на хардовом турнире ATP 1000 в Майами. Тейлор Фритц и Александр Зверев без особых проблем прошли своих оппонентов на стадии 1/16 финала.
Четвертая ракетка мира Тейлор Фритц в 2-х сетах переиграл канадца Дениса Шаповалова и пробился в следующий раунд Мастерса 1000 в Майами. 12-й поединок между теннисистами принес 5-ю победу американцу в их очном противостоянии.
Алесандр Зверев, похоже, позабыл о своих недавних неудачах в Акапулько и Индиан-Уэллсе, и постепенно нащупывает свою игру. В 3-м раунде хардового турнира в Майами, немецкий теннисист за час и 29 минут разобрался со своим австралийским оппонентом Джорданом Томпсоном.
ATP 1000 Майами. Хард. 1/16 финала
Тейлор Фритц (США) [4] – Денис Шаповалов (Канада) [28] – 7:5, 6:3
Александр Зверев (Германия) [2] – Джордан Томпсон (Австралия) [37] – 7:5, 6:4
На стадии 1/8 финала Фритц сыграет с Адамом Волтоном (ATP 89) из Австралии, а Зверев ждет на победителя противостояния между французом Артуром Фисом (ATP 18) и американцем Френсисом Тиафо (ATP 17).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/8 финала состоится 24 марта и начнется ориеинтировочно в 22:00 по Киеву
Дон Чарльз хочет увидеть большой реванш