ВИДЕО. Третья ракетка мира Гауфф вылетела из престижного турнира в Майами

Американская теннисистка и третья ракетка мира Коко Гауфф завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/8 финала американка в двух сетах проиграла представительнице Польши Магде Линетт (WTA 34) за 1 час и 31 минуту.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Магда Линетт (Польша) – 4:6, 4:6

Гауфф за матч наколотила 12 двойных ошибок. Всего в сезоне на ее счету уже 115 двойных – наибольший показатель в Туре.

Это была третья встреча соперниц. Магда впервые выиграла очное противостояние.

Следующей соперницей Линетт станет шестая сеяная Жасмин Паолини, которая ранее выбила Наоми Осаку.

Магда добыла шестую победу над теннисисткой из топ-10. Помимо Коко, Линетт в Майами также прошла Анастасию Павлюченкову, Екатерину Александрову и Линду Фругвиртову.