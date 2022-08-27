АПЛ. Манчестер Юнайтед одержал вторую победу подряд

Сегодня «Манчестер Юнайтед» в четвертом туре АПЛ на выезде минимально обыграл «Саутгемптон» - 1:0. Это уже вторая подряд победа команды Эрика тен Хага после ужасного начала сезона. Единственный гол в матче на счету Бруну Фернандеша.

«Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1

Гол: Бруну Фернандеш 55

«Саутгемптон» – Базуну, Уокер-Питерс, Салису, Белла-Кочап, Дженепо (Перро, 89), Эльюнусси (Армстронг, 63), Уорд-Проуз, Арибо (Войнович, 89), Лавиа, Армстронг (Мара, 77), Адамс.

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Фред, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд, Санчо (Роналду, 68), Эланга (Каземиро, 80).

Предупреждения: Диогу Далот (50), Мактомини (83).