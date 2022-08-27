27.08.2022, FT 0 : 1
Англия27 августа 2022, 18:03 | Обновлено 27 августа 2022, 18:59
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Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:1. Видео гола и обзор матча
«Красные дьяволы» набирают форму
27 августа 2022, 18:03 | Обновлено 27 августа 2022, 18:59
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Сегодня «Манчестер Юнайтед» во второму туре АПЛ на выезде минимально обыграл «Саутгемптон» - 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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