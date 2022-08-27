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Чемпионат Англии
Саутгемптон
27.08.2022, FT 0 : 1
Ман Юнайтед
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Англия
27 августа 2022, 18:03 | Обновлено 27 августа 2022, 18:59
795
0

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:1. Видео гола и обзор матча

«Красные дьяволы» набирают форму

27 августа 2022, 18:03 | Обновлено 27 августа 2022, 18:59
795
0
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Манчестер Юнайтед

Сегодня «Манчестер Юнайтед» во второму туре АПЛ на выезде минимально обыграл «Саутгемптон» - 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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