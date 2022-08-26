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Саутгемптон
27.08.2022 14:30 - : -
Ман Юнайтед
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Англия
26 августа 2022, 15:13 |
80
0

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Ждем дебюта Каземиро?

26 августа 2022, 15:13 |
80
0
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 августа, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мерис» состоится матч четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток рефери Энди Медли из прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Саутгемптон


Коллектив Ральфа Хазенхюттля на данный момент располагается на привычном для себя образца последних лет месте в середине турнирной таблице. Оценить работу немецкого специалиста во главе «святых» в пятом подряд сезоне пребывания в клубе видится непростой задачей, так как «Саутгемптон» обладает достаточно средним по меркам лиги бюджетом, а его лучших игроков разбирают более именитые клубы ровно в тот момент, как они по-настоящему раскрывают свои таланты.

Текущая летняя трансферная кампания не отошла от традиций коллектива из графства Гэмпшир – Хазенхюттль пригласил под свое крыло молодых и перспективных исполнителей, и только лишь трансфер 25-летнего полузащитника шотландского «Рейнджерс» Джо Арибо видится приобретением более-менее сложившегося футболиста. Однако, добывать результаты на старте нового сезона команде это не мешает. В стартовой игре против лондонского «Тоттенхэма» «святых» настигла неудача (1:4), а затем они сыграли вничью против «Лидса» (2:2) ради того, чтобы вскоре обыграть «Лестер» (2:1). Прогресс, как говорится, на лицо.

Манчестер Юнайтед


Футболисты Эрика тен Хага начали футбольный год с того, что стали идеальным магнитом для разнообразных подколов в свою сторону, причиной для которых стали поражения от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4). В отвратительном настроении «Манчестер Юнайтед» подходил к домашнему противостоянию против «Ливерпуля» в начале этой недели, однако, о чудо, «Красные дьяволы» сотворили настоящую сенсацию в принципиальной игре (2:1). Но даст ли это необходимый импульс команде уже в ближайшей перспективе?

Очевидно, что у тен Хага есть видение того, как он будет строить команду. Трансферное окно еще не закрыто, а «Юнайтед» уже потратили на трех футболистов 143 млн евро, и планируют отдать еще почти сотню миллионов за нападающего амстердамского «Аякса» Антони. Тем временем, болельщики уже могут наблюдать за небезуспешной игрой новичков Тайрелла Маласии и Лисандро Мартинеса, а в предстоящей встрече мы все жаждем увидеть экс-полузащитника мадридского «Реала» Каземиро.

Ориентировочные составы


«Саутгемптон»: Базуну – Дженепо, Салису, Белла-Котчап, Уокер-Питерс – Лавиа, Уорд-Праус – Армстронг, Эльюнусси, Арибо.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Маласия, Мартинес, Варан, Даллот – Эриксен, Каземиро, Фернандеш – Рашфорд, Марсьяль, Санчо.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Эрика тен Хага продолжит набирать обороты. Нашей ставкой будет позиция – «Манчестер Юнайтед» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.45 по линии Parimatch.

27 августа, суббота

«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед»
Саутгемптон. «Сент-Мерис». 14:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Энди Медли (Йорк, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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