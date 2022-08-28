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Чемпионат Англии
Челси
27.08.2022, FT 2 : 1
Лестер
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Англия
28 августа 2022, 01:47 |
78
0

Челси – Лестер – 2:1. Меньшинство – не проблема. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Английской Премьер-лиги

28 августа 2022, 01:47 |
78
0
Челси – Лестер – 2:1. Меньшинство – не проблема. Видео голов и обзор матча
twitter.com/ChelseaFC

В поединке 4-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» обыграл «Лестер» со счетом 2:1.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
28’
Конор Галлахер (Челси) получает красную карточку.
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Английская Премьер-лига Лестер Челси чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
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