В субботу, 27 августа, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонский «Челси» и «Лестер». Стартовый свисток рефери Пола Тирни из Ланкашира прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Челси



Немецкий специалист Томас Тухель работает во главе лондонского «Челси» уже третий сезон, но даже когда он только пришел в клуб, не было настолько сложной и неоднозначной ситуации относительно будущего команды. «Синие» по-прежнему остаются коллективом с большими финансовыми возможностями и именем на трансферном рынке, однако на фоне удержания третьего места по итогам прошлого сезона их текущая позиция в середине турнирной таблицы выглядит достаточно блекло. При этом на покупки клуб потратил уже более 200 млн евро, но перед стартом Лиги чемпионов УЕФА его кондиции не радуют.

У итальянского «Милана», австрийского «Зальцбурга» и хорватского «Динамо» Загреб с недавних пор возник повышенный интерес к выступлениям «пенсионеров» на внутренней арене. Есть достаточно сомнений полагать, что будущие соперники «Челси» по еврокубковому квартету раньше интересовались тем, как команда Тухеля с трудом обыгрывает «Эвертон» (1:0), играет вничью в дерби против «Тоттенхэма» (2:2), после этого уже без немецкого специалиста в технической зоне безвольно проигрывает «Лидсу» (0:3). Однако Тухель вернется на свой пост уже в предстоящей игре, поэтому будет требовать результат от команды уже непосредственно у кромки поля.

Лестер



Владельцы «Лестера» еще в самом начале межсезонья вызвали главного тренера основной команды Брендана Роджерса на откровенную беседу, во время которой специалисту сообщили, что денег на летние покупки он может не ждать. У североирландского тренера после этого было только два очевидных варианта, из которых он выбрал проявление лояльности цветам клуба. В таких условиях отсутствия приобретения новых исполнителей, потеря опытного голкипера Каспера Шмайхеля для «лис» кажется фатальной ошибкой.

Новый сезон футболисты Роджерса начали не с той ноги, хотя и календарь для них навряд ли можно назвать достаточно легким. «Брентфорд» уже с первого тура начал проявлять амбиции (2:2), в то время как «Арсенал» вновь оказался безжалостным (2:4), а «Саутгемптон» в очередной раз закрепил за собой статус неудобного для «Лестера» оппонента (1:2). Даже в матче Кубка английской лиги против «Стокпорта» «лисам» понадобилась серия пенальти для того, чтобы вырвать путевку на скромную стадию 1/16 финала. В той игре они выступили резервным составом, но статус каждого футболиста команды сейчас является открытым вопросом.

Ориентировочные составы



«Челси»: Менди – Кукурелья, Тиаго Силва, Аспиликуэта – Чилвелл, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Джеймс – Стерлинг, Маунт – Хаверц.

«Лестер»: Уорд – Джастин, Эванс, Амартей, Кастань – Дьюсбери-Холл, Ндиди – Барнс, Мэддисон, Перес – Варди.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке нас ждет предельно напряженный футбол. Нашей ставкой будет позиция – «Челси» не проиграет и ТБ 3.5 с коэффициентом 2.70 по линии Parimatch.

27 августа, суббота