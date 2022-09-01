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Чемпионат Англии
Ман Сити
31.08.2022, FT 6 : 0
Ноттингем Форест
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Англия
01 сентября 2022, 01:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 01:58
136
0

Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 6:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

01 сентября 2022, 01:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 01:58
136
0
Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 6:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Ноттингем Форест» со счетом 6:0.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
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Ноттингем Форест Манчестер Сити видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Setanta Sports Ukraine
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