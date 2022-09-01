31.08.2022, FT 6 : 0
Англия01 сентября 2022, 01:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 01:58
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Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 6:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
01 сентября 2022, 01:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 01:58
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0
В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Ноттингем Форест» со счетом 6:0.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
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