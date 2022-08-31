У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко

31 августа состоялись матчи 5-го тура чемпионата Англии.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд во второй игре подряд оформил хет-трик, и «Ман Сити» разгромил «Ноттингем Форест» (6:0).

Лондонский «Арсенал» выиграл матч у «Астон Виллы» (2:1) без травмированного украинца Александра Зинченко.

«Канониры» сохраняют лидерство в АПЛ, набрав 15 очков после 5 матчей, у «Ман Сити» 13 очков и второе место.

«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» (2:1) на 90+8 минуте, когда забил Фабиу Карвалью.

АПЛ. 5-й тур, 31 августа

Арсенал – Астон Вилла – 2:1

Голы: Габриэл Жезус, 30, Мартинелли, 77 – Дуглас Луис, 74.

Борнмут – Вулвергемптон – 0:0

Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 6:0

Голы: Холанд, 12, 23, 38, Жоау Канселу, 50, Альварес, 65, 87.

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1

Гол: Соучек, 55 – Керер, 34 (автогол)

Ливерпуль – Ньюкасл – 2:1

Голы: Фирмино, 61, Карвалью, 90+8 – Исак, 38.