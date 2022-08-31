Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
Англия
31 августа 2022, 23:35 | Обновлено 01 сентября 2022, 00:02
1014
0

У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко

31 августа состоялись матчи 5-го тура АПЛ, и канониры сохранили лидерство

31 августа 2022, 23:35 | Обновлено 01 сентября 2022, 00:02
1014
0
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа состоялись матчи 5-го тура чемпионата Англии.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд во второй игре подряд оформил хет-трик, и «Ман Сити» разгромил «Ноттингем Форест» (6:0).

Лондонский «Арсенал» выиграл матч у «Астон Виллы» (2:1) без травмированного украинца Александра Зинченко.

«Канониры» сохраняют лидерство в АПЛ, набрав 15 очков после 5 матчей, у «Ман Сити» 13 очков и второе место.

«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» (2:1) на 90+8 минуте, когда забил Фабиу Карвалью.

АПЛ. 5-й тур, 31 августа

Арсенал – Астон Вилла – 2:1

Голы: Габриэл Жезус, 30, Мартинелли, 77 – Дуглас Луис, 74.

Борнмут – Вулвергемптон – 0:0

Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 6:0

Голы: Холанд, 12, 23, 38, Жоау Канселу, 50, Альварес, 65, 87.

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1

Гол: Соучек, 55 – Керер, 34 (автогол)

Ливерпуль – Ньюкасл – 2:1

Голы: Фирмино, 61, Карвалью, 90+8 – Исак, 38.

По теме:
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Астон Виллой
Томас ТУХЕЛЬ: «Абсолютно не люблю проигрывать»
Один из худших в команде. Миколенко получил низкую оценку за матч АПЛ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии
Футбол | 31 августа 2022, 22:50 0
ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии
ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии

Украинец отличился ударом головой в матче против «Теплице»

Снова травма. Основной защитник Динамо выбыл на 2-3 недели
Футбол | 31 августа 2022, 08:09 3
Снова травма. Основной защитник Динамо выбыл на 2-3 недели
Снова травма. Основной защитник Динамо выбыл на 2-3 недели

Денис Попов получил травму

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
Футбол | 31.08.2022, 22:34
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Футбол | 31.08.2022, 21:57
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
Футбол | 31.08.2022, 18:20
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
30.08.2022, 10:50
Футбол
Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
30.08.2022, 17:40 13
Футбол
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
30.08.2022, 17:59 1
Бокс
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
30.08.2022, 15:58 2
Бокс
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
30.08.2022, 22:40 11
Теннис
Чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге US Open
Чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге US Open
30.08.2022, 22:53
Теннис
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
31.08.2022, 09:00 2
Футбол
Setanta даст телеканалам бесплатный доступ к обзорам матчей УПЛ
Setanta даст телеканалам бесплатный доступ к обзорам матчей УПЛ
30.08.2022, 14:57 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности