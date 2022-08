Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Астон Виллой

31 августа в 21:30 пройдет поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги

В матче АПЛ играют «Арсенал» и «Астон Вилла».

Украинский защитник Александр Зинченко остался вне заявки канониров из-за травмы.

Стартовые составы команд

🚨 Here’s how we line up for #ARSAVL



🇧🇪 Sambi starts in midfield

🇧🇷 @biel_m04 at the back

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @AaronRamsdale98 between the sticks