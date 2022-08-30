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30 августа 2022, 12:54 | Обновлено 30 августа 2022, 13:14
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Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Канониры» идут в АПЛ на максимуме – 4 победы в 4 матчах

30 августа 2022, 12:54 | Обновлено 30 августа 2022, 13:14
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Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
АПЛ / автор неизвестен

В среду, 31 августа, в Лондоне на поле арены «Эмирейтс Стэдиум», вместимостью 60 260 зрителей, состоится матч 5-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Астон Виллу». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда Микеля Артеты является лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги. При этом - единоличным. Она единственная в нынешнем чемпионате Англии еще не теряла турнирных баллов – 12 очков из 12-ти возможных. «Арсенал» сейчас на два пункта опережает «Ман Сити», «Тоттенхэм» и «Брайтон», которые имеют в активе по 3 победы при одной ничьей.

В стартовом матче нового сезона «канониры» обыграли в лондонском дерби «Кристал Пэлас» - 2:0. Затем они на своем поле переиграли «Лестер» - 4:2, а после этого добились в гостях убедительной победы над «Брайтоном» - 3:0. В крайнем на сегодня поединке «Арсенал» вновь в родных стенах справился с «Фулхэмом» - 2:1.

Артета в предстоящем матче не сможет задействовать оптимальный состав подопечных – из-за травм в лазарете клуба сейчас находятся наш Зинченко, а также Нелсон и Парти.

Астон Вилла

Подопечные Стивена Джеррарда в таблице АПЛ занимают 15 место. Они имеют 3 очка из 12-ти возможных. Так же, как у бирмингемцев, обстоят дела у «Вест Хэма» и «Борнмута», а хуже – у «Эвертона», «Вулвз» и «Лестера», входящих в трио аутсайдеров.

В 1-м туре новой кампании «Астон Вилла» нанесла визит «Борнмуту», и потерпела поражение – 0:2. За неудачу «львы» реабилитировались дома в матче с «Эвертоном» - 2:1. К разочарованию поклонников, команда Джеррарда удержать победную волну не смогла, и в двух последующих встречах проиграла – 1:3 на выезде «Кристал Пэлас» и дома 0:1 «Вест Хэму».

Сейчас у тренерского штаба «Астон Виллы» под рукой имеются все исполнители, за исключением лишь травмированного Диегу Карлоса и простуженного Мингса, который может успеть восстановиться.

Ориентировочные составы

Арсенал: Рэмсдейл – Томиясу, Салиба, Габриэл, Тирни, Эль-Ненни, Джака, Сака, Смит-Роу, Эдегор, Жезус.

Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Чамберс, Мингс, Динь, Макгинн, Камара, Рэмси, Бэйли, Буэндиа, Уоткинс.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

31 августа, среда

«Арсенал» - «Астон Вилла»
Лондон. «Эмирейтс Стэдиум». 19:30
ТВ-трансляция – Senatna Sports
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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